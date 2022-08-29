20:15 29.08.2022 (обновлено: 02:12 30.08.2022)
Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ
Минобороны заявило о попытке наступления Украины в Херсонской и Николаевской областях
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило российское Минобороны.
"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. <...> Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что украинские войска попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
О том, что Украина начала наступление на южном фронте, сообщало в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.