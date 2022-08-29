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Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/nastuplenie-1813011342.html
Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ
Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ
Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T20:15
2022-08-30T02:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
николаевская область
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило российское Минобороны.Там подчеркнули, что украинские войска попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.О том, что Украина начала наступление на южном фронте, сообщало в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, херсонская область , николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Николаевская область
20:15 29.08.2022 (обновлено: 02:12 30.08.2022)
 
Минобороны России сообщило о провальной попытке наступления ВСУ

Минобороны заявило о попытке наступления Украины в Херсонской и Николаевской областях

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило российское Минобороны.

"В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. <...> Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", — указали в ведомстве.

Там подчеркнули, что украинские войска попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
О том, что Украина начала наступление на южном фронте, сообщало в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования "Юг" украинского Минобороны Наталью Гуменюк.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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