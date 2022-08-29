https://ria.ru/20220829/narkotik-1812799103.html

В Комсомольске-на-Амуре задержали семью с четырьмя килограммами наркотиков

В Комсомольске-на-Амуре задержали семью с четырьмя килограммами наркотиков - РИА Новости, 29.08.2022

В Комсомольске-на-Амуре задержали семью с четырьмя килограммами наркотиков

Супружеская пара, оставив своих четверых детей на попечение бабушки, попалась с четырьмя килограммами "синтетики" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает управление... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:15

2022-08-29T09:15

2022-08-29T09:15

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

белгород

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ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Супружеская пара, оставив своих четверых детей на попечение бабушки, попалась с четырьмя килограммами "синтетики" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.По данным полиции, супружескую пару задержали в марте в момент получения посылки с наркотическими средствами в одной из транспортных компаний."Супруги, 27 и 26 лет, оставив своих четверых детей на попечение бабушки, прибыли в город Комсомольск-на-Амуре с целью получения посылки с запрещенными веществами из города Белгород. В почтовом отправлении находились полимерные пакеты с синтетическими наркотиками, замаскированными под косметические средства и соли для ванн", - говорится в сообщении.После экспертизы выяснилось, что наркотики были N-метилэфедроном, общей массой порядка четырех килограммов.Отмечается, что на допросе молодые люди пояснили, что неоднократно прибывали в Комсомольск-на-Амуре, получали посылки с наркотиками, расфасовывали их и продавали бесконтактным способом на территории города."Во время проверки показаний обвиняемых, на территории города в оборудованных тайниках было изъято порядка 40 граммов наркотического вещества... Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ направлено в суд", - уточняет ведомство.Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Обоих фигурантов заключили под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/arbalet-1812046909.html

https://ria.ru/20220818/narkotiki-1810477472.html

комсомольск-на-амуре

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, белгород