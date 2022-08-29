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В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей

В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей - РИА Новости, 29.08.2022

В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей

Следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрань Самарской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:58

2022-08-29T21:58

2022-08-29T22:01

происшествия

самарская область

сызрань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрань Самарской области, сообщает СУСК по региону.По предварительной информации прокуратуры Самарской области, вечером в понедельник на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября в Сызрани на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по данным надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.В рамках проверки следователи планируют дать оценку действиям организации, ответственной за отлов безнадзорных животных в городе.Прокуратура также планирует оценить действия местных чиновников и организации, осуществляющей работы по отлову безнадзорных животных. Кроме того, будет проверено соблюдение требований закона при ограничении доступа на строящийся объект.

https://ria.ru/20220827/sobaki-1812471095.html

самарская область

сызрань

россия

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происшествия, самарская область, сызрань, россия, следственный комитет россии (ск рф)