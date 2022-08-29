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В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей - РИА Новости, 29.08.2022
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В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей
В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей - РИА Новости, 29.08.2022
В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей
Следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрань Самарской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:58
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происшествия
самарская область
сызрань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрань Самарской области, сообщает СУСК по региону.По предварительной информации прокуратуры Самарской области, вечером в понедельник на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября в Сызрани на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по данным надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.В рамках проверки следователи планируют дать оценку действиям организации, ответственной за отлов безнадзорных животных в городе.Прокуратура также планирует оценить действия местных чиновников и организации, осуществляющей работы по отлову безнадзорных животных. Кроме того, будет проверено соблюдение требований закона при ограничении доступа на строящийся объект.
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происшествия, самарская область, сызрань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Сызрань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:58 29.08.2022 (обновлено: 22:01 29.08.2022)
 
В Самарской области стая бездомных собак напала на четверых детей

Следователи начали проверку после нападения стаи собак на четверых детей в Сызрани

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения стаи бездомных собак на четверых детей в городе Сызрань Самарской области, сообщает СУСК по региону.
По предварительной информации прокуратуры Самарской области, вечером в понедельник на огороженной территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября в Сызрани на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате, по данным надзорного ведомства, два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.
"Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту нападения безнадзорных животных на несовершеннолетних детей проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК.
В рамках проверки следователи планируют дать оценку действиям организации, ответственной за отлов безнадзорных животных в городе.
Прокуратура также планирует оценить действия местных чиновников и организации, осуществляющей работы по отлову безнадзорных животных. Кроме того, будет проверено соблюдение требований закона при ограничении доступа на строящийся объект.
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ПроисшествияСамарская областьСызраньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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