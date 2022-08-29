https://ria.ru/20220829/napadenie-1812782349.html
Камчатский рыбак погиб после нападения медведя
Камчатский рыбак погиб после нападения медведя - РИА Новости, 29.08.2022
Камчатский рыбак погиб после нападения медведя
Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели мужчины на реке из-за нападения медведя, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:19
2022-08-29T03:19
2022-08-29T05:11
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели мужчины на реке из-за нападения медведя, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу реки Паратунка в 10 километрах от села Николаевка Елизовского района.Рядом с телом мужчины нашли лодку, которая также повреждена хищником.
https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
03:19 29.08.2022 (обновлено: 05:11 29.08.2022)
Камчатский рыбак погиб после нападения медведя
Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели рыбака из-за нападения медведя
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели мужчины на реке из-за нападения медведя, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.
Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу реки Паратунка в 10 километрах от села Николаевка Елизовского района.
"По предварительным данным, 24 августа текущего года житель села Николаевка с целью рыбного промысла уехал на лодке по реке Паратунка и не вернулся. При обнаружении потерпевшего на его теле выявлены множественные повреждения, полученные предположительно в результате нападения медведя", - сообщили в следственном управлении.
Рядом с телом мужчины нашли лодку, которая также повреждена хищником.