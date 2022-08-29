https://ria.ru/20220829/napadenie-1812782349.html

Камчатский рыбак погиб после нападения медведя

Камчатский рыбак погиб после нападения медведя - РИА Новости, 29.08.2022

Камчатский рыбак погиб после нападения медведя

Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели мужчины на реке из-за нападения медведя, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:19

2022-08-29T03:19

2022-08-29T05:11

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Следователи на Камчатке начали проверку по факту гибели мужчины на реке из-за нападения медведя, сообщили в следственном управлении СК по Камчатскому краю.Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу реки Паратунка в 10 километрах от села Николаевка Елизовского района.Рядом с телом мужчины нашли лодку, которая также повреждена хищником.

https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия