https://ria.ru/20220829/moskva-1812842618.html

В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники

В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники - РИА Новости, 29.08.2022

В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники

Столичная компания "Световые Технологии" разработала и запустила в производство управляемые защищенные светильники, необходимые во взрывоопасных зонах, в том... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:04

2022-08-29T12:04

2022-08-29T12:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичная компания "Световые Технологии" разработала и запустила в производство управляемые защищенные светильники, необходимые во взрывоопасных зонах, в том числе в шахтах и нефтехранилищах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Столичные предприятия вносят существенный вклад в развитие нефтегазового сектора страны. Новая разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Кроме того, решение сокращает необходимость периодического физического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем. Продукция будет поставляться для нефтегазового сектора по всей стране", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Управление системой освещения осуществляется по цифровым протоколам через онлайн-платформу Ambiot. Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование, производимое компанией на собственном заводе, говорится в сообщении."Управление освещением уже хорошо утвердилось на рынке, но управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов. Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах. Это же относится и к контроллерам, управляющим освещением", – рассказал директор департамента по системам управления компании "Световые Технологии" Антон Губарев.

https://ria.ru/20220826/moskva-1812243680.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва