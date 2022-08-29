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В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники - РИА Новости, 29.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220829/moskva-1812842618.html
В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники
В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники - РИА Новости, 29.08.2022
В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники
Столичная компания "Световые Технологии" разработала и запустила в производство управляемые защищенные светильники, необходимые во взрывоопасных зонах, в том... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:04
2022-08-29T12:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичная компания "Световые Технологии" разработала и запустила в производство управляемые защищенные светильники, необходимые во взрывоопасных зонах, в том числе в шахтах и нефтехранилищах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Столичные предприятия вносят существенный вклад в развитие нефтегазового сектора страны. Новая разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Кроме того, решение сокращает необходимость периодического физического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем. Продукция будет поставляться для нефтегазового сектора по всей стране", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Управление системой освещения осуществляется по цифровым протоколам через онлайн-платформу Ambiot. Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование, производимое компанией на собственном заводе, говорится в сообщении."Управление освещением уже хорошо утвердилось на рынке, но управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов. Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах. Это же относится и к контроллерам, управляющим освещением", – рассказал директор департамента по системам управления компании "Световые Технологии" Антон Губарев.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
12:04 29.08.2022
 

В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники

© Фото : департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыВ Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники
В Москве разработали управляемые взрывозащищенные светильники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Столичная компания "Световые Технологии" разработала и запустила в производство управляемые защищенные светильники, необходимые во взрывоопасных зонах, в том числе в шахтах и нефтехранилищах, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Столичные предприятия вносят существенный вклад в развитие нефтегазового сектора страны. Новая разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Кроме того, решение сокращает необходимость периодического физического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем. Продукция будет поставляться для нефтегазового сектора по всей стране", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Завод по производству полимеров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 11:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
Управление системой освещения осуществляется по цифровым протоколам через онлайн-платформу Ambiot. Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование, производимое компанией на собственном заводе, говорится в сообщении.
"Управление освещением уже хорошо утвердилось на рынке, но управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов. Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах. Это же относится и к контроллерам, управляющим освещением", – рассказал директор департамента по системам управления компании "Световые Технологии" Антон Губарев.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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