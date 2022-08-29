Деформационные швы заменили на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты заменили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году, до конца года планируется заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Заменили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях. Эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
"Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, выполнено более половины из запланированных работ", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что работы завершены на путепроводах: 25, 29 и 31 километры Ленинградского шоссе, Ленинградский областной на участке Прибрежный проезд МКАД, Абрамцево-Гольяново МКАД на Красноярской улице, Зеленоград в микрорайоне 16-20, Зеленоград в микрорайоне 16-17, Братцево-Путилково МКАД на улице Саломеи Нерис, Лыковский на улице Твардовского, Бусиновский на улице Маршала Федоренко. А также Московский на участке Прибрежный проезд МКАД, Осташковсковский мост на Осташковской улице, Осташковское шоссе 2-й километр, Химкинский на внешней стороне МКАД, Сходненский МКАД, Мытищинский на Открытом шоссе, Загородный на Загородном шоссе.
Уточняется, что также работы выполнены на путепроводах Сайкинский-1 ТТК на улице Сайкина, Парковый на Минской улице, Медведковский-1 на улице Менжинского, Кунцевский на Рублевском шоссе, Песчаный на улице Алабяна, Санаторный на 1-й Рейсовой улице, Комдива Орлова на улице Комдива Орлова, Митинский на Пятницком шоссе, Эстакада Волоколамская МКАД, на внешней стороне МКАД, Водопроводный в Водопроводном переулке, Путепровод через Октябрьскую ж/д в 8 микрорайоне Зеленограда, 2-й Ленинградский на Ленинградском шоссе. Кроме того завершены работы на объектах Михалковский на Михалковской улице, Северянинский на проспекте Мира, Мост Москва-Сити ТТК, Ивановский МКАД на Саянской улице, Курская ж/д МКАД.
"Деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – цитируют в сообщении Бирюкова.
Уточняется, что специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.