https://ria.ru/20220829/moskva-1812829232.html

Деформационные швы заменили на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году

Деформационные швы заменили на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году - РИА Новости, 29.08.2022

Деформационные швы заменили на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году

Специалисты заменили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году, до конца года планируется заменить около семи тысяч погонных метров... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:28

2022-08-29T11:28

2022-08-29T11:28

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты заменили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях в Москве в этом году, до конца года планируется заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Заменили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях. Эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, выполнено более половины из запланированных работ", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что работы завершены на путепроводах: 25, 29 и 31 километры Ленинградского шоссе, Ленинградский областной на участке Прибрежный проезд МКАД, Абрамцево-Гольяново МКАД на Красноярской улице, Зеленоград в микрорайоне 16-20, Зеленоград в микрорайоне 16-17, Братцево-Путилково МКАД на улице Саломеи Нерис, Лыковский на улице Твардовского, Бусиновский на улице Маршала Федоренко. А также Московский на участке Прибрежный проезд МКАД, Осташковсковский мост на Осташковской улице, Осташковское шоссе 2-й километр, Химкинский на внешней стороне МКАД, Сходненский МКАД, Мытищинский на Открытом шоссе, Загородный на Загородном шоссе.Уточняется, что также работы выполнены на путепроводах Сайкинский-1 ТТК на улице Сайкина, Парковый на Минской улице, Медведковский-1 на улице Менжинского, Кунцевский на Рублевском шоссе, Песчаный на улице Алабяна, Санаторный на 1-й Рейсовой улице, Комдива Орлова на улице Комдива Орлова, Митинский на Пятницком шоссе, Эстакада Волоколамская МКАД, на внешней стороне МКАД, Водопроводный в Водопроводном переулке, Путепровод через Октябрьскую ж/д в 8 микрорайоне Зеленограда, 2-й Ленинградский на Ленинградском шоссе. Кроме того завершены работы на объектах Михалковский на Михалковской улице, Северянинский на проспекте Мира, Мост Москва-Сити ТТК, Ивановский МКАД на Саянской улице, Курская ж/д МКАД."Деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – цитируют в сообщении Бирюкова.Уточняется, что специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.

https://ria.ru/20220825/moskva-1812017610.html

https://ria.ru/20220824/gorsluzhby-1811820895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ленинградское шоссе, зеленоград, петр бирюков