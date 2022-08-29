https://ria.ru/20220829/moshenniki-1812948133.html
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров - РИА Новости, 29.08.2022
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров
Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:41
2022-08-29T16:41
2022-08-29T16:42
в мире
украина
бердянск
мелитополь
александр гребенкин
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4bc7434e29c2285f0507be66ab2b99.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой Народной Республики и ряде населенных пунктов Харьковской области. По этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины. Так или иначе сейчас количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html
украина
бердянск
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_111:0:1818:1280_1920x0_80_0_0_fbadb9c33d05bf7eaf61085e87283add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бердянск, мелитополь, александр гребенкин, совет безопасности рф
В мире, Украина, Бердянск, Мелитополь, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ
16:41 29.08.2022 (обновлено: 16:42 29.08.2022)
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров
Замсекретаря Собвеза Гребенкин: число мошеннических звонков с Украины снизилось в пять раз