https://ria.ru/20220829/moshenniki-1812948133.html

В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров

В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров - РИА Новости, 29.08.2022

В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров

Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:42

в мире

украина

бердянск

мелитополь

александр гребенкин

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4bc7434e29c2285f0507be66ab2b99.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой Народной Республики и ряде населенных пунктов Харьковской области. По этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины. Так или иначе сейчас количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html

украина

бердянск

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, бердянск, мелитополь, александр гребенкин, совет безопасности рф