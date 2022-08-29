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В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров - РИА Новости, 29.08.2022
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В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров - РИА Новости, 29.08.2022
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров
Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:41
2022-08-29T16:42
в мире
украина
бердянск
мелитополь
александр гребенкин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой Народной Республики и ряде населенных пунктов Харьковской области. По этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины. Так или иначе сейчас количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
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в мире, украина, бердянск, мелитополь, александр гребенкин, совет безопасности рф
В мире, Украина, Бердянск, Мелитополь, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ
16:41 29.08.2022 (обновлено: 16:42 29.08.2022)
 
В России снизилось число мошеннических звонков из украинских колл-центров

Замсекретаря Собвеза Гребенкин: число мошеннических звонков с Украины снизилось в пять раз

© Pixabay / Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Pixabay / Pixabay/Pexels
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество мошеннических звонков россиянам из расположенных на Украине кол-центров с начала спецоперации снизилось в пять раз, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
"В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой Народной Республики и ряде населенных пунктов Харьковской области. По этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины. Так или иначе сейчас количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
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В миреУкраинаБердянскМелитопольАлександр ГребенкинСовет Безопасности РФ
 
 
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