https://ria.ru/20220829/missiya-1812916146.html

Россия готова содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на каждом этапе

Россия готова содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на каждом этапе - РИА Новости, 29.08.2022

Россия готова содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на каждом этапе

Москва готова на каждом этапе содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:10

2022-08-29T15:10

2022-08-29T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

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магатэ

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запорожская область

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва готова на каждом этапе содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне бы хотелось напомнить то о чем несколько месяцев говорит МИД РФ в лице министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, наших постпредов при международных организациях, это и господин (Василий) Небензя, постпред при ООН, и на данный момент (постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил) Ульянов, постпред, в частности, при МАГАТЭ, и различные руководители министерства, - о готовности Москвы содействовать на каждом на этапе проведения этой миссии", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

россия

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