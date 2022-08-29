07:28 29.08.2022 (обновлено: 09:41 29.08.2022)
Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что миссия организации прибудет на ЗАЭС на этой неделе
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", — написал он в Twitter.
Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины.
По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.