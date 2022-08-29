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Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе - РИА Новости, 29.08.2022
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Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе
Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе - РИА Новости, 29.08.2022
Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:28
2022-08-29T09:41
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ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины. По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, магатэ
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, МАГАТЭ
07:28 29.08.2022 (обновлено: 09:41 29.08.2022)
 
Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что миссия организации прибудет на ЗАЭС на этой неделе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", — написал он в Twitter.

Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины.
По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Власти Запорожья допустили, что Киев сорвет визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
 
В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьМАГАТЭ
 
 
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