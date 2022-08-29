https://ria.ru/20220829/missiya-1812788923.html

Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе

Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе - РИА Новости, 29.08.2022

Глава МАГАТЭ анонсировал визит миссии на Запорожскую АЭС на этой неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:28

2022-08-29T07:28

2022-08-29T09:41

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ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.Как сообщил в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, Париж и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины. По информации The New York Times, в состав делегации, которая должна посетить ЗАЭС, вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Среди членов делегации — руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. Представителей США и Великобритании в составе миссии нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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Максим Горбачев

в мире, запорожская аэс, запорожская область, магатэ