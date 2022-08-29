https://ria.ru/20220829/melitopol-1812960172.html
В Мелитополе прогремело пять взрывов
В Мелитополе прогремело пять взрывов - РИА Новости, 29.08.2022
В Мелитополе прогремело пять взрывов
Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:21
2022-08-29T17:21
2022-08-29T18:07
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, около 17:00 мск в городе прогремело пять взрывов. Корреспондент агентства слышал их в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.Накануне в администрации города РИА Новости сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html
мелитополь
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ddf285fde3e4b1e4afab30641de2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:21 29.08.2022 (обновлено: 18:07 29.08.2022)
В Мелитополе прогремело пять взрывов
В Мелитополе прогремело пять взрывов