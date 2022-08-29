https://ria.ru/20220829/melitopol-1812960172.html

В Мелитополе прогремело пять взрывов

В Мелитополе прогремело пять взрывов - РИА Новости, 29.08.2022

В Мелитополе прогремело пять взрывов

Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:21

2022-08-29T17:21

2022-08-29T18:07

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, около 17:00 мск в городе прогремело пять взрывов. Корреспондент агентства слышал их в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.Накануне в администрации города РИА Новости сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html

мелитополь

украина

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Кирилл Волков

мелитополь, в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр