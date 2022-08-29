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В Мелитополе прогремело пять взрывов - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/melitopol-1812960172.html
В Мелитополе прогремело пять взрывов
В Мелитополе прогремело пять взрывов - РИА Новости, 29.08.2022
В Мелитополе прогремело пять взрывов
Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:21
2022-08-29T18:07
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, около 17:00 мск в городе прогремело пять взрывов. Корреспондент агентства слышал их в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.Накануне в администрации города РИА Новости сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html
мелитополь
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мелитополь, в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:21 29.08.2022 (обновлено: 18:07 29.08.2022)
 
В Мелитополе прогремело пять взрывов

В Мелитополе прогремело пять взрывов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Фонтаны на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Мелитополе в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, около 17:00 мск в городе прогремело пять взрывов.
Корреспондент агентства слышал их в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.
Накануне в администрации города РИА Новости сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 22:12Специальная военная операция на Украине
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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