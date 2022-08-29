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Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/magate-1812996718.html
Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины
Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины
В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:01
2022-08-29T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
магатэ
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев в понедельник.Ранее в понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности."По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев", - говорится на сайте МИД Украины.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/magate-1812968423.html
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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская аэс, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Запорожская АЭС, МИД Украины
19:01 29.08.2022 (обновлено: 19:08 29.08.2022)
 
Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

МИД Украины: группа экспертов МАГАТЭ во главе с Гросси прибудет в Киев в понедельник

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев в понедельник.
Ранее в понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС
"По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев", - говорится на сайте МИД Украины.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМАГАТЭРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЗапорожская АЭСМИД Украины
 
 
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