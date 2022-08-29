https://ria.ru/20220829/magate-1812996718.html

Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперты МАГАТЭ прибудут в Киев в понедельник, заявил МИД Украины

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:01

2022-08-29T19:01

2022-08-29T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

магатэ

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

россия

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которые собираются с миссией посетить Запорожскую АЭС, прибудет в Киев в понедельник.Ранее в понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности."По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев", - говорится на сайте МИД Украины.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/magate-1812968423.html

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в мире, украина, магатэ, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская аэс, мид украины