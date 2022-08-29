https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html

Источник: опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован

Источник: опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован - РИА Новости, 29.08.2022

Источник: опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:29

2022-08-29T06:29

2022-08-29T06:31

специальная военная операция на украине

украина

сша

министерство обороны сша

f-16

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.Он объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.Он также отметил, что попытки стран Запада набрать по контракту пилотов советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились: согласившиеся "уже в могилах и больницах". При этом сейчас Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США.Источник выразил уверенность, что попытки "затыкать дыры" на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева и Вашингтона, но "никак не повлияют на конечный результат".Как заявили в воскресенье в Минобороны России, всего Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили 274 самолета и 148 вертолетов украинских военных.Ликвидация "лучшего пилота Украины"В середине августа одесское издание "Думская" сообщило со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области, что во время российской военной спецоперации был ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины".Обстоятельства гибели пилота остались неизвестными."За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — сообщал портал. По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".Подготовка пилотов в СШАУкраинских пилотов в 2023 году будут обучать управлению американскими истребителями F-15 и F-16 в рамках инициативы США, предусматривающей выделение на обучение 100 миллионов долларов, с таким утверждением выступал в июле спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.Тогда же палата представителей США одобрила инициативу, предполагающую выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских военных летчиков.По его словам, тот факт, что американское правительство выделяет средства на подготовку украинских летчиков к полетам, свидетельствует о "серьезных намерениях США", а также подтверждает возможное предоставление Украине истребителей "F-15, F-16 и, возможно, других".Как заявлял высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о перспективах поставок истребителей Киеву, США "укрепляют нынешний авиапарк Украины".

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812056239.html

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html

https://ria.ru/20220815/vertolety-1809851875.html

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украина, сша, министерство обороны сша, f-16, воздушно-космические силы россии