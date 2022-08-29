https://ria.ru/20220829/kurs-1812940060.html
Официальный курс доллара на вторник составил 60,36 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,36 рубля - РИА Новости, 29.08.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 60,36 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 27,12 копейки - до 60,3636 рубля, курс евро - на 8,24 копейки, до 59,9608 рубля, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:14
2022-08-29T16:14
2022-08-29T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
курс доллара
курс рубля
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 27,12 копейки - до 60,3636 рубля, курс евро - на 8,24 копейки, до 59,9608 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, курс доллара, курс рубля, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, евро, валюта, динамика курсов валют, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, евро, Валюта, Динамика курсов валют, Рубль
Официальный курс доллара на вторник составил 60,36 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 60,36 рубля, евро — до 59,96