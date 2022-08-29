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В российском МИД прокомментировали урегулирование ситуации в Косово

В российском МИД прокомментировали урегулирование ситуации в Косово - РИА Новости, 29.08.2022

В российском МИД прокомментировали урегулирование ситуации в Косово

Белград оценивает достигнутые с Приштиной договоренности трезво и не питает иллюзий, заявил МИД РФ, комментируя урегулирование ситуации в Косово. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:33

2022-08-29T16:33

2022-08-29T16:33

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косово

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белград оценивает достигнутые с Приштиной договоренности трезво и не питает иллюзий, заявил МИД РФ, комментируя урегулирование ситуации в Косово."Комментарии из руководящих кругов Сербии по факту договоренности подтверждают, что в Белграде трезво оценивают достигнутое, акцентируют первостепенную задачу защиты прав соплеменников в Косово и не питают иллюзий по поводу шансов дождаться "эволюции" проалбанских подходов Запада. Справедливо указывается на другие, еще не отлаженные жизненно важные аспекты положения косовских сербов, включая автономера, критически значимые для свободы передвижения. Есть понимание, что ситуация остается очень сложной", - говорится в комментарии на сайте министерства."Достижение частичного компромисса (не менять личные документы) несколько сбило накал ситуации, уверенно сползавшей к силовому варианту, позволило непосредственным участникам сделки говорить о некотором прогрессе. Между тем, остается открытым принципиальный вопрос, готов ли Запад в дальнейшем всерьез учитывать законные интересы Сербии применительно к Косово, получившего "независимость" по итогам агрессии НАТО против Югославии 1999 года – "на штыках" тех же американцев и их союзников, бомбивших СРЮ", - добавляется в сообщении.Ответ можно легко найти в белградском заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам, провозгласившего, что настала пора забыть "нарратив Косово – это Сербия" и поменять его на "Косово и Сербия – это Европа", отметили в министерстве."Считаем необходимым вновь напомнить, что правовым фундаментом урегулирования проблемы Косово – нравится это кому-то или нет – остается резолюция Совета Безопасности ООН 1244, четко определяющая территориальную целостность Сербии. Кроме того, недопустимо обесценивать узловые элементы, зафиксированные в ходе диалога Белград-Приштина. Прежде всего, речь идет о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово как механизма обеспечения прав краевых сербов", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html

https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

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в мире, косово, сербия, нато, оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)