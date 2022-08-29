https://ria.ru/20220829/kosovo-1812943273.html
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России - РИА Новости, 29.08.2022
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России
Достижение частичного компромисса о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, сбило накал ситуации в регионе, но ряд... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:21
2022-08-29T16:21
2022-08-29T16:21
в мире
косово
александр вучич
жозеп боррель
приштина
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
сербия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Достижение частичного компромисса о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, сбило накал ситуации в регионе, но ряд принципиальных вопросов остается нерешенным, заявили в понедельник в МИД РФ.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Белграду и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово и Метохию сербов и албанцев с личными документами.
https://ria.ru/20220827/vuchich-1812549651.html
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в мире, косово, александр вучич, жозеп боррель, приштина, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Косово, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Приштина, Евросоюз, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии, Сербия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России
МИД России: компромисс по документам снизил накал в Косово, но не решил все вопросы