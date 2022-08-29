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Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России - РИА Новости, 29.08.2022
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Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России - РИА Новости, 29.08.2022
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России
Достижение частичного компромисса о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, сбило накал ситуации в регионе, но ряд... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:21
2022-08-29T16:21
в мире
косово
александр вучич
жозеп боррель
приштина
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
сербия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Достижение частичного компромисса о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, сбило накал ситуации в регионе, но ряд принципиальных вопросов остается нерешенным, заявили в понедельник в МИД РФ.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Белграду и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово и Метохию сербов и албанцев с личными документами.
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в мире, косово, александр вучич, жозеп боррель, приштина, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии, сербия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Косово, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Приштина, Евросоюз, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии, Сербия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:21 29.08.2022
 
Компромисс по документам в Косово не решил все вопросы, считает МИД России

МИД России: компромисс по документам снизил накал в Косово, но не решил все вопросы

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Достижение частичного компромисса о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, сбило накал ситуации в регионе, но ряд принципиальных вопросов остается нерешенным, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Достижение частичного компромисса (не менять личные документы) несколько сбило накал ситуации, уверенно сползавшей к силовому варианту, позволило непосредственным участникам сделки говорить о некотором прогрессе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских "властей" в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Белграду и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово и Метохию сербов и албанцев с личными документами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 15:26
Вучич эмоционально отреагировал на слова представителя США про Косово
 
В миреКосовоАлександр ВучичЖозеп БоррельПриштинаЕвросоюзОбострение ситуации на границе Косово и СербииСербияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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