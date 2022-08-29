https://ria.ru/20220829/kosovo-1812921770.html

МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово

МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово - РИА Новости, 29.08.2022

МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово

Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:28

2022-08-29T15:28

2022-08-29T15:54

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евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД РФ в понедельник."Внимательно наблюдаем за драматичным развитием событий в Косово. Обстановка там за последний месяц вновь обострилась, подойдя к грани межэтнического конфликта", - говорится в сообщении.Поводом для межэтнического конфликта послужили намерения Приштины принудить проживающих в крае сербов к замене с 1 сентября личных документов и автомобильных номеров на косовские."Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам", - говорится в сообщении министерства.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "резко активизировались американцы, циничным замыслам которых применительно к Балканам, по всей видимости, не отвечает неуправляемая эскалация кризиса в этой части региона". "Рецепт применили старый: взвинтить нажим на руководство Сербии, "шантажировать Белград утратой европерспектив". Но сербские власти выстояли, вновь продемонстрировали в этих трудных обстоятельствах завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html

https://ria.ru/20220817/belgrad-1810085979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белград (город), приштина, косово, сербия, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)