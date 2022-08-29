15:28 29.08.2022 (обновлено: 15:54 29.08.2022)
МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово
МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в попытках наладить диалог по Косово
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД РФ в понедельник.
"Внимательно наблюдаем за драматичным развитием событий в Косово. Обстановка там за последний месяц вновь обострилась, подойдя к грани межэтнического конфликта", - говорится в сообщении.
Поводом для межэтнического конфликта послужили намерения Приштины принудить проживающих в крае сербов к замене с 1 сентября личных документов и автомобильных номеров на косовские.
"Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам", - говорится в сообщении министерства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "резко активизировались американцы, циничным замыслам которых применительно к Балканам, по всей видимости, не отвечает неуправляемая эскалация кризиса в этой части региона". "Рецепт применили старый: взвинтить нажим на руководство Сербии, "шантажировать Белград утратой европерспектив". Но сербские власти выстояли, вновь продемонстрировали в этих трудных обстоятельствах завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах", - заключили в МИД.
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