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МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово - РИА Новости, 29.08.2022
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МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово
МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово - РИА Новости, 29.08.2022
МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово
Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:28
2022-08-29T15:54
в мире
белград (город)
приштина
косово
сербия
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД РФ в понедельник."Внимательно наблюдаем за драматичным развитием событий в Косово. Обстановка там за последний месяц вновь обострилась, подойдя к грани межэтнического конфликта", - говорится в сообщении.Поводом для межэтнического конфликта послужили намерения Приштины принудить проживающих в крае сербов к замене с 1 сентября личных документов и автомобильных номеров на косовские."Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам", - говорится в сообщении министерства.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "резко активизировались американцы, циничным замыслам которых применительно к Балканам, по всей видимости, не отвечает неуправляемая эскалация кризиса в этой части региона". "Рецепт применили старый: взвинтить нажим на руководство Сербии, "шантажировать Белград утратой европерспектив". Но сербские власти выстояли, вновь продемонстрировали в этих трудных обстоятельствах завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html
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в мире, белград (город), приштина, косово, сербия, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Белград (город), Приштина, Косово, Сербия, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:28 29.08.2022 (обновлено: 15:54 29.08.2022)
 
МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в ситуации в Косово

МИД России заявил о беспомощности Брюсселя в попытках наладить диалог по Косово

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстановка в Косово находится на грани межэтнического конфликта, попытки ЕС наладить диалог Белграда и Приштины показали беспомощность Брюсселя, заявили в МИД РФ в понедельник.
"Внимательно наблюдаем за драматичным развитием событий в Косово. Обстановка там за последний месяц вновь обострилась, подойдя к грани межэтнического конфликта", - говорится в сообщении.
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Поводом для межэтнического конфликта послужили намерения Приштины принудить проживающих в крае сербов к замене с 1 сентября личных документов и автомобильных номеров на косовские.
"Посреднические потуги Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам", - говорится в сообщении министерства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "резко активизировались американцы, циничным замыслам которых применительно к Балканам, по всей видимости, не отвечает неуправляемая эскалация кризиса в этой части региона". "Рецепт применили старый: взвинтить нажим на руководство Сербии, "шантажировать Белград утратой европерспектив". Но сербские власти выстояли, вновь продемонстрировали в этих трудных обстоятельствах завидную устойчивость суверенного курса во внутренних и международных делах", - заключили в МИД.
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