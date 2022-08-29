https://ria.ru/20220829/koronavirus-1812834287.html
В Москве за сутки госпитализировали 293 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 293 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 293 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 5157 случаев COVID-19, 34 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:45
2022-08-29T11:45
2022-08-29T11:45
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760032812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f914bcce4c6dc2e51383118e2541473b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5157 случаев COVID-19, 34 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне был выявлен 6451 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 016 182 случая коронавируса, выздоровели 2 782 873 человека, умерли 45 087 человек.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760032812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa6d80654babfa14a5838fdf0943a523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 293 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5157 новых случаев COVID-19, умерли 34 человека