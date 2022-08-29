В России за сутки госпитализировали 1988 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 39 658 случаев COVID-19, выздоровели 24 890, умерли 77 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 39,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 77 человек, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 988 человек, что на 15% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 49, ситуация не изменилась в шести.
"Выздоровело за сутки 24 890 человек или на 11,8% меньше в сравнении с 28 августа 2022 года. Выявлено 39 658 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 77 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю увеличился на 21,1%. Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 70 регионах, в том числе в 31 - больше, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости за неделю увеличился на 21,2%. Рост за неделю произошел в 82 регионах, в том числе в 28 - больше, чем в среднем по России.
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