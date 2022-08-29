https://ria.ru/20220829/koronavirus-1812830257.html

В России за сутки госпитализировали 1988 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1988 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1988 заболевших COVID-19

Более 39,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 77 человек, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:32

2022-08-29T11:32

2022-08-29T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более 39,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 77 человек, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 988 человек, что на 15% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 49, ситуация не изменилась в шести."Выздоровело за сутки 24 890 человек или на 11,8% меньше в сравнении с 28 августа 2022 года. Выявлено 39 658 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 77 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю увеличился на 21,1%. Рост числа госпитализаций за неделю произошел в 70 регионах, в том числе в 31 - больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости за неделю увеличился на 21,2%. Рост за неделю произошел в 82 регионах, в том числе в 28 - больше, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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