https://ria.ru/20220829/korabl-1812973357.html

Ученые идентифицировали останки загадочного корабля в Аргентине

Ученые идентифицировали останки загадочного корабля в Аргентине - РИА Новости, 29.08.2022

Ученые идентифицировали останки загадочного корабля в Аргентине

Ученые смогли идентифицировать останки загадочного корабля, найденного в 2004 году на побережье Аргентины, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:57

2022-08-29T18:57

2022-08-29T18:57

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ученые смогли идентифицировать останки загадочного корабля, найденного в 2004 году на побережье Аргентины, пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале Dendrochronologia. Эксперты считают, что это "Dolphin" ("Дельфин") — китобойное судно длиной 111 футов (приблизительно 34 метра) и весом 325 тонн. Его построили в 1850 году в порту Уоррен, штат Род-Айленд. Обычно деревья валили в холодную погоду примерно за год до постройки транспортного средства. Но в случае с "Дельфином" древесина скорее всего была заготовлена в конце 1849-феврале 1850 года.В свой последний рейс борт отправился 2 октября 1858 года. Капитан писал его владельцам, что команда наткнулась на скалы и лодка была разрушена. Судя по обнаруженным рядом с его останками артефактам для вываривания жира, ученые и пресса пришли в выводу, что это китобойное судно. На основе исторических записей и страхового реестра давно делались предположения, что это может быть "Дельфин". Но таких фактов недостаточно, чтобы окончательно идентифицировать объект. Доказать, что найденные останки с большей степенью вероятности принадлежат "Дельфину", удалось с помощью анализа древесины. Ученые установили, где и когда могли быть срублены деревья. Полученные ими данные совпадают по времени со строительством "Дельфина". Например, анализ годичных колец показал, что дубовые бревна произошли от растений, которые проросли еще в 1679 году. Внешние кольца указывали на то, что они были срублены в 1849 году.

https://ria.ru/20220823/akula-1811507877.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, аргентина