https://ria.ru/20220829/konferentsiya-1812883946.html

Муфтий высказался о межконфессиональном форуме в Осетии

Муфтий высказался о межконфессиональном форуме в Осетии - РИА Новости, 29.08.2022

Муфтий высказался о межконфессиональном форуме в Осетии

Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах", которая пройдет во Владикавказе 29-30 августа, призвана... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:45

2022-08-29T13:45

2022-08-29T13:45

религия

русская православная церковь

армянская апостольская церковь

россия

северный кавказ

владикавказ

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах", которая пройдет во Владикавказе 29-30 августа, призвана сплотить людей доброй воли, всех, кто выступает за стабильность и мир, сообщил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев."В работе конференции примут участие представители федеральной и региональной властей, главы духовных управлений мусульман Северного Кавказа, представители РПЦ и Армянской апостольской церкви, иудейских и буддистских организаций РФ, религиозные деятели из Сербии, Всемирной исламской лиги (Саудовская Аравия), Всемирного совета мусульманских сообществ (Объединенные Арабские Эмираты). Решение и резолюция форума будут доведены до широкого круга верующих в разных странах. Мы обязаны сплотить людей доброй воли", - сказал Бердиев.По его словам, участники форума обсудят роль международных и региональных организаций, в частности, по мирному решению конфликта между косовскими албанцами и сербами."Для нас важно рассмотрение богословского и социального потенциал религиозных организаций в деле укрепления мира на Балканах. Собравшиеся во Владикавказе религиозные деятели уделят особое внимание вопросам противодействия радикальному национализму в современных условиях, работе со СМИ и другим темам", - добавил Бердиев.Он отметил, что форум в столице Северной Осетии призван активизировать деятельность международных духовных центров в деле укрепления мира."Сегодня как никогда важна открытость и активность религиозных деятелей, государственных органов власти, духовных организаций. Наша совместная работа и опыт призваны достойно ответить вызовам современности, подчеркнуть единство представителей различных конфессий в деле установления мира и стабильности", - заключил Бердиев.

https://ria.ru/20220829/tadzhuddin-1812792906.html

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

россия

северный кавказ

владикавказ

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русская православная церковь, армянская апостольская церковь, россия, северный кавказ, владикавказ