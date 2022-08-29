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Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма - РИА Новости, 29.08.2022
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Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма
Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма - РИА Новости, 29.08.2022
Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма
Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:02
2022-08-29T03:02
польша
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россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters.В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский, в свою очередь, предупредил, что Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля. При этом он отметил, что существенное снижение добычи угля в стране.Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года. Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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польша, люблин, россия, в мире
Польша, Люблин, Россия, В мире
03:02 29.08.2022
 
Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма

Reuters: жители Польши выстроились в очереди за углем, вспомнив времена коммунизма

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина собирает уголь из отвала шахты
Мужчина собирает уголь из отвала шахты - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина собирает уголь из отвала шахты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters.
В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.
"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", - приводит агентство слова одного из стоящего в очереди.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский, в свою очередь, предупредил, что Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля. При этом он отметил, что существенное снижение добычи угля в стране.
Покупатель в одном из сетевых магазинов - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года. Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
 
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