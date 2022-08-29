Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма
Reuters: жители Польши выстроились в очереди за углем, вспомнив времена коммунизма
Мужчина собирает уголь из отвала шахты. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters.
В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.
"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", - приводит агентство слова одного из стоящего в очереди.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский, в свою очередь, предупредил, что Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля. При этом он отметил, что существенное снижение добычи угля в стране.
Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года. Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.