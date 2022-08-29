https://ria.ru/20220829/kommunizm-1812781524.html

Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма

Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма - РИА Новости, 29.08.2022

Поляки без угля из России вспомнили времена коммунизма

Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:02

2022-08-29T03:02

2022-08-29T03:02

польша

люблин

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759176074_0:255:3068:1981_1920x0_80_0_0_705d7422d07b3b10db768d45ef2d5d9d.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запрет импорта угля из России заставил поляков вспомнить коммунистические времена, сообщает агентство Reuters.В городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей. Ожидание, отмечается в публикации, может растянуться на многие часы и даже сутки.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Бывший вице-премьер и экс-министр экономики республики Януш Пехоциньский, в свою очередь, предупредил, что Польшу ожидает "дорогая зима" с точки зрения стоимости угля. При этом он отметил, что существенное снижение добычи угля в стране.Ранее польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены природного газа по итогам 2022 года. Также концерн ожидает роста цен на электроэнергию в 2,6 раза.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220828/golod-1812650920.html

польша

люблин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, люблин, россия, в мире