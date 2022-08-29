https://ria.ru/20220829/kitay-1812822039.html

Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой

Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой - РИА Новости, 29.08.2022

Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой

Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 миллиардов юаней (около 1,46 миллиарда долларов) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:01

2022-08-29T11:01

2022-08-29T11:01

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 миллиардов юаней (около 1,46 миллиарда долларов) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой и обеспечения осеннего урожая зерновых.Около 6,5 миллиарда юаней из этих средств будут направлены на борьбу с засухой с использованием гидротехнических сооружений. При этом усилия будут сосредоточены на обеспечение населения питьевой водой и водой для орошения полей.Еще 3,5 миллиарда юаней будут направлены на обеспечение осеннего урожая зерновых. Данные средства будут в основном использоваться для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, для покупки топлива, пестицидов, семян и других материалов, необходимых для восстановления сельскохозяйственного производства, а также для субсидирования химической продукции, которая может помочь посевам противостоять засухе.Министерство призвало местные органы власти своевременно выделить средства, еще больше усилить управление фондами и координировать работу, связанную с ликвидацией последствий засухи и производством зерна.

https://ria.ru/20220825/bioraznoobrazie-1812071310.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай