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Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой
Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой - РИА Новости, 29.08.2022
Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой
Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 миллиардов юаней (около 1,46 миллиарда долларов) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:01
2022-08-29T11:01
2022-08-29T11:01
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 миллиардов юаней (около 1,46 миллиарда долларов) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой и обеспечения осеннего урожая зерновых.Около 6,5 миллиарда юаней из этих средств будут направлены на борьбу с засухой с использованием гидротехнических сооружений. При этом усилия будут сосредоточены на обеспечение населения питьевой водой и водой для орошения полей.Еще 3,5 миллиарда юаней будут направлены на обеспечение осеннего урожая зерновых. Данные средства будут в основном использоваться для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, для покупки топлива, пестицидов, семян и других материалов, необходимых для восстановления сельскохозяйственного производства, а также для субсидирования химической продукции, которая может помочь посевам противостоять засухе.Министерство призвало местные органы власти своевременно выделить средства, еще больше усилить управление фондами и координировать работу, связанную с ликвидацией последствий засухи и производством зерна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное".
Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 миллиардов юаней (около 1,46 миллиарда долларов) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой и обеспечения осеннего урожая зерновых.
Около 6,5 миллиарда юаней из этих средств будут направлены на борьбу с засухой
с использованием гидротехнических сооружений. При этом усилия будут сосредоточены на обеспечение населения питьевой водой и водой для орошения полей.
Еще 3,5 миллиарда юаней будут направлены на обеспечение осеннего урожая зерновых. Данные средства будут в основном использоваться для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, для покупки топлива, пестицидов, семян и других материалов, необходимых для восстановления сельскохозяйственного производства, а также для субсидирования химической продукции, которая может помочь посевам противостоять засухе.
Министерство призвало местные органы власти своевременно выделить средства, еще больше усилить управление фондами и координировать работу, связанную с ликвидацией последствий засухи и производством зерна.