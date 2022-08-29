https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html

Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области

Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2022

Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области

Украинские войска наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:29

2022-08-29T13:29

2022-08-29T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

новая каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947975_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_0996ec457b849461b8e3f8e7169c55da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты. При этом обстрелы Херсона и других городов области продолжились и днем в понедельник."Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - сказал Стремоусов.По его словам, система противовоздушной обороны продолжает работать и отражать атаки украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220829/avariya-1812852956.html

https://ria.ru/20220824/ges-1811917643.html

херсонская область

херсон

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , херсон, новая каховка