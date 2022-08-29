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Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html
Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области
Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области - РИА Новости, 29.08.2022
Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области
Украинские войска наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:29
2022-08-29T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты. При этом обстрелы Херсона и других городов области продолжились и днем в понедельник."Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - сказал Стремоусов.По его словам, система противовоздушной обороны продолжает работать и отражать атаки украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220829/avariya-1812852956.html
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херсонская область
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в мире, херсонская область , херсон, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Новая Каховка
13:29 29.08.2022
 
Киев целенаправленно бьет по инфраструктуре, заявили в Херсонской области

Власти Херсонской области обвинили Киев в целенаправленных ударах по гражданским объектам

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска наносят целенаправленные удары по гражданским объектам городов и населенных пунктов Херсонской области, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку, однако большая часть ракет была сбита, при этом пострадали гражданские объекты. При этом обстрелы Херсона и других городов области продолжились и днем в понедельник.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:40Специальная военная операция на Украине
Херсонскую область обесточило из-за аварии на подстанции
"Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - сказал Стремоусов.
По его словам, система противовоздушной обороны продолжает работать и отражать атаки украинских войск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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