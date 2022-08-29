https://ria.ru/20220829/kherson-1812823232.html

Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона

Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона - РИА Новости, 29.08.2022

Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона

Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона, среди которых инвалиды, пенсионеры и педагоги, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:06

2022-08-29T11:06

2022-08-29T11:21

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона, среди которых инвалиды, пенсионеры и педагоги, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Сотрудники СК РФ, находящиеся в Херсоне по долгу службы, собрали и развезли гуманитарную помощь с самыми необходимыми продуктами питания наиболее нуждающимся местным жителям", - говорится в сообщении.Несмотря на то, что ситуация в городе постепенно улучшается - работают рынки, создаются новые рабочие места, налажена выплата соцпособий - сотрудники городской администрации знают и о трудностях, с которыми сталкиваются отдельные категории граждан, рассказали в СК."В кратчайшие сроки они предоставили следователям списки инвалидов, пенсионеров, а также педагогов, которые, не считаясь с личным временем, готовят учебные заведения к новому учебному году. Сотрудники СК России выехали по каждому из указанных адресов и передали гуманитарную помощь", - добавляется в сообщении.Российский следователь на видео СК РФ, которое также опубликовано в Telegram-канале, рассказал, что в набор входили в том числе рыбные и мясные консервы, молоко, сгущенка и сок.

https://ria.ru/20220618/pomosch-1796403119.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК России раздают гуманитарную помощь жителям Херсона Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, находящиеся в Херсоне по долгу службы, собрали и развезли гуманитарную помощь с самыми необходимыми продуктами питания наиболее нуждающимся местным жителям. 2022-08-29T11:06 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия