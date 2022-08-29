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Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона - РИА Новости, 29.08.2022
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Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона
Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона - РИА Новости, 29.08.2022
Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона
Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона, среди которых инвалиды, пенсионеры и педагоги, сообщил Следственный комитет в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:06
2022-08-29T11:21
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона, среди которых инвалиды, пенсионеры и педагоги, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Сотрудники СК РФ, находящиеся в Херсоне по долгу службы, собрали и развезли гуманитарную помощь с самыми необходимыми продуктами питания наиболее нуждающимся местным жителям", - говорится в сообщении.Несмотря на то, что ситуация в городе постепенно улучшается - работают рынки, создаются новые рабочие места, налажена выплата соцпособий - сотрудники городской администрации знают и о трудностях, с которыми сталкиваются отдельные категории граждан, рассказали в СК."В кратчайшие сроки они предоставили следователям списки инвалидов, пенсионеров, а также педагогов, которые, не считаясь с личным временем, готовят учебные заведения к новому учебному году. Сотрудники СК России выехали по каждому из указанных адресов и передали гуманитарную помощь", - добавляется в сообщении.Российский следователь на видео СК РФ, которое также опубликовано в Telegram-канале, рассказал, что в набор входили в том числе рыбные и мясные консервы, молоко, сгущенка и сок.
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Сотрудники СК России раздают гуманитарную помощь жителям Херсона
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, находящиеся в Херсоне по долгу службы, собрали и развезли гуманитарную помощь с самыми необходимыми продуктами питания наиболее нуждающимся местным жителям.
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херсон, следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия
Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Россия
11:06 29.08.2022 (обновлено: 11:21 29.08.2022)
 
Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона

Российские следователи передали гумпомощь инвалидам, пенсионерам и педагогам в Херсоне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские следователи передали гуманитарную помощь жителям Херсона, среди которых инвалиды, пенсионеры и педагоги, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Сотрудники СК РФ, находящиеся в Херсоне по долгу службы, собрали и развезли гуманитарную помощь с самыми необходимыми продуктами питания наиболее нуждающимся местным жителям", - говорится в сообщении.
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Несмотря на то, что ситуация в городе постепенно улучшается - работают рынки, создаются новые рабочие места, налажена выплата соцпособий - сотрудники городской администрации знают и о трудностях, с которыми сталкиваются отдельные категории граждан, рассказали в СК.
"В кратчайшие сроки они предоставили следователям списки инвалидов, пенсионеров, а также педагогов, которые, не считаясь с личным временем, готовят учебные заведения к новому учебному году. Сотрудники СК России выехали по каждому из указанных адресов и передали гуманитарную помощь", - добавляется в сообщении.
Российский следователь на видео СК РФ, которое также опубликовано в Telegram-канале, рассказал, что в набор входили в том числе рыбные и мясные консервы, молоко, сгущенка и сок.
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