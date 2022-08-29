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Карта благоустройства Подмосковья на 2023 год появилась в открытом доступе
Карта благоустройства Подмосковья на 2023 год появилась в открытом доступе - РИА Новости, 29.08.2022
Карта благоустройства Подмосковья на 2023 год появилась в открытом доступе
Карту благоустройства Подмосковья опубликовали на сайте правительства Московской области. На ней расположены объекты, реконструкцию которых проведут в 2023... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:37
2022-08-29T16:37
2022-08-29T16:37
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МОСКВА, 29 авг –РИА Новости. Карту благоустройства Подмосковья опубликовали на сайте правительства Московской области. На ней расположены объекты, реконструкцию которых проведут в 2023 году, сообщил телеканал "360".Ежегодно в Подмосковье благоустраивают несколько десятков территорий. Все 56 общественных мест, которые приведут в порядок в следующем году, выбирали жители региона. Территории определяли путем онлайн-голосования.Всего в отборе участвовало около 260 объектов, однако лидирующие позиции заняли 56. Ихнанесли на специальную интерактивную онлайн-карту.
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