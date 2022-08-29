14:44 29.08.2022 (обновлено: 15:05 29.08.2022)
Эвакуировать жителей из Новой Каховки не планируют
Власти Новой Каховки сообщили, что не планируют эвакуировать жителей из города
Ситуация в Новой Каховке
Ситуация в Новой Каховке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Воздушная тревога в Новой Каховке Херсонской области звучит не смолкая, но эвакуация населения из города не планируется, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Украинские войска с воскресенья ведут массированный обстрел Новой Каховки. Работает система ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС.
"Сирена работает уже сутки, практически не останавливаясь. Угроза ракетных ударов постоянная. За сутки уже более десяти ударов, это шесть и более ракет за один раз. За сутки уже около сотни ракет по городу выпущено. Из города эвакуация не планируется", - сказал Леонтьев.
По его словам, жители района надеются на защиту со стороны российской армии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.