https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812905853.html

Эвакуировать жителей из Новой Каховки не планируют

Эвакуировать жителей из Новой Каховки не планируют - РИА Новости, 29.08.2022

Эвакуировать жителей из Новой Каховки не планируют

Воздушная тревога в Новой Каховке Херсонской области звучит не смолкая, но эвакуация населения из города не планируется, сообщил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:44

2022-08-29T14:44

2022-08-29T15:05

в мире

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880397_38:0:1638:900_1920x0_80_0_0_ed77c97365192cbbf99a6d649c8c40f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Воздушная тревога в Новой Каховке Херсонской области звучит не смолкая, но эвакуация населения из города не планируется, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Украинские войска с воскресенья ведут массированный обстрел Новой Каховки. Работает система ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС."Сирена работает уже сутки, практически не останавливаясь. Угроза ракетных ударов постоянная. За сутки уже более десяти ударов, это шесть и более ракет за один раз. За сутки уже около сотни ракет по городу выпущено. Из города эвакуация не планируется", - сказал Леонтьев.По его словам, жители района надеются на защиту со стороны российской армии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)