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Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом - РИА Новости, 29.08.2022
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Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом
В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:33
2022-08-29T18:27
в мире
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."В конце прошлой недели было обнаружено самодельное взрывное устройство, рядом с детским садиком и детской площадкой. Только благодаря чуду не произошло подрыва. Самодельное взрывное устройство было готово быть подорванным радиоуправляемым способом. В такой ситуации находятся жители города", - сказал Леонтьев РИА Новости.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава Новой Каховки о предотвращении теракта рядом с детским садом
Глава Новой Каховки рассказал РИА Новости, что в городе был предотвращен теракт рядом с детским садом - там была установлена радиоуправляемая бомба
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в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
14:33 29.08.2022 (обновлено: 18:27 29.08.2022)
 
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом

Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом на прошлой неделе

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"В конце прошлой недели было обнаружено самодельное взрывное устройство, рядом с детским садиком и детской площадкой. Только благодаря чуду не произошло подрыва. Самодельное взрывное устройство было готово быть подорванным радиоуправляемым способом. В такой ситуации находятся жители города", - сказал Леонтьев РИА Новости.
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Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
Одна из украинских ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке
 
В миреНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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