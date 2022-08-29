https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812902645.html

Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом

Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом

В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:33

2022-08-29T14:33

2022-08-29T18:27

в мире

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

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НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."В конце прошлой недели было обнаружено самодельное взрывное устройство, рядом с детским садиком и детской площадкой. Только благодаря чуду не произошло подрыва. Самодельное взрывное устройство было готово быть подорванным радиоуправляемым способом. В такой ситуации находятся жители города", - сказал Леонтьев РИА Новости.

https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html

новая каховка

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Глава Новой Каховки о предотвращении теракта рядом с детским садом Глава Новой Каховки рассказал РИА Новости, что в городе был предотвращен теракт рядом с детским садом - там была установлена радиоуправляемая бомба 2022-08-29T14:33 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)