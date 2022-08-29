https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812902645.html
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом
В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:33
2022-08-29T14:33
2022-08-29T18:27
в мире
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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НОВАЯ КАХОВКА, 29 авг - РИА Новости. В Новой Каховке на прошлой неделе был предотвращен теракт рядом с детским садом, рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."В конце прошлой недели было обнаружено самодельное взрывное устройство, рядом с детским садиком и детской площадкой. Только благодаря чуду не произошло подрыва. Самодельное взрывное устройство было готово быть подорванным радиоуправляемым способом. В такой ситуации находятся жители города", - сказал Леонтьев РИА Новости.
https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Глава Новой Каховки о предотвращении теракта рядом с детским садом
Глава Новой Каховки рассказал РИА Новости, что в городе был предотвращен теракт рядом с детским садом - там была установлена радиоуправляемая бомба
2022-08-29T14:33
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
14:33 29.08.2022 (обновлено: 18:27 29.08.2022)
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом
Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детсадом на прошлой неделе