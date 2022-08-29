https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812848095.html
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов - РИА Новости, 29.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также шесть беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:21
2022-08-29T12:21
2022-08-29T12:30
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также шесть беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США, в районе Новой Каховки. Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ssha-1812797810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
12:21 29.08.2022 (обновлено: 12:30 29.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов