https://ria.ru/20220829/kakhovka-1812848095.html

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов - РИА Новости, 29.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила 21 снаряд украинских РСЗО и шесть дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также шесть беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:21

2022-08-29T12:21

2022-08-29T12:30

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также шесть беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США, в районе Новой Каховки. Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/ssha-1812797810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия