https://ria.ru/20220829/izrail-1812794307.html

Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу

Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу - РИА Новости, 29.08.2022

Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу

Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:40

2022-08-29T08:40

2022-08-29T08:40

в мире

западный берег реки иордан

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807865628_492:707:2877:2048_1920x0_80_0_0_cb318dec9cee53e8609e7ca8f61aff10.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, сообщила пресс-служба армии."Солдаты ЦАХАЛ в настоящее время действуют в городе Кабатия. На месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами", - говорится в сообщении военных.Минувшей ночью армия сообщила, что два военных поста израильской армии подверглись обстрелам в ночь на вторник на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ответили огнем.

https://ria.ru/20220821/izrail-1811074032.html

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля