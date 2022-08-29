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Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу - РИА Новости, 29.08.2022
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Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу - РИА Новости, 29.08.2022
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу
Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:40
2022-08-29T08:40
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, сообщила пресс-служба армии."Солдаты ЦАХАЛ в настоящее время действуют в городе Кабатия. На месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами", - говорится в сообщении военных.Минувшей ночью армия сообщила, что два военных поста израильской армии подверглись обстрелам в ночь на вторник на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ответили огнем.
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западный берег реки иордан
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60
в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля
В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля
08:40 29.08.2022
 
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу

Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, сообщила пресс-служба армии.
"Солдаты ЦАХАЛ в настоящее время действуют в городе Кабатия. На месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами", - говорится в сообщении военных.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 09:05
В Израиле задержали семерых подозреваемых в терроризме
Минувшей ночью армия сообщила, что два военных поста израильской армии подверглись обстрелам в ночь на вторник на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ответили огнем.
 
В миреЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля
 
 
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