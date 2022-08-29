https://ria.ru/20220829/izrail-1812794307.html
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу - РИА Новости, 29.08.2022
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу
Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:40
2022-08-29T08:40
2022-08-29T08:40
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильские военнослужащие действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами, сообщила пресс-служба армии."Солдаты ЦАХАЛ в настоящее время действуют в городе Кабатия. На месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами", - говорится в сообщении военных.Минувшей ночью армия сообщила, что два военных поста израильской армии подверглись обстрелам в ночь на вторник на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ответили огнем.
https://ria.ru/20220821/izrail-1811074032.html
западный берег реки иордан
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля
В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу
Израильские военные начали операцию в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан