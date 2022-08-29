https://ria.ru/20220829/italiya-1812876574.html
Итальянские рестораны стали помещать счета за электричество на чеках
Итальянские рестораны стали помещать счета за электричество на чеках - РИА Новости, 29.08.2022
Итальянские рестораны стали помещать счета за электричество на чеках
Владельцы ресторанов, баров пиццерий из различных городов Италии стали размещать на окнах и дверях своих заведений платежные квитанции за свет и газ, объявляя о РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:30
2022-08-29T13:30
2022-08-29T14:14
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РИМ, 29 авг – РИА Новости. Владельцы ресторанов, баров пиццерий из различных городов Италии стали размещать на окнах и дверях своих заведений платежные квитанции за свет и газ, объявляя о росте энерготарифов за год втрое и требуя соответствующих мер поддержки от правительства.Кампанию продвигает Итальянская федерация общественных заведений (Fipe), которая входит в национальную ассоциацию итальянских предпринимателей "Confcommercio, а также мелкие региональные объединения. Fipe разослала своим членам специальную рамку, в которую можно поместить последние квитанции для наглядного сравнения."Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать прозрачными текущие события для тех, кто управляет баром или рестораном, а также попытаться объяснить клиентам, почему они платят больше за кофе и рискуют платить еще больше в ближайшие месяцы. При увеличении энергозатрат на 300% работа идет с пистолетом у виска", - заявил вице-президент Fipe Альдо Курсано.Итальянские СМИ передают истории владельцев точек общественного питания, разместивших счета на коммуналку на кассе, у стойки бара или вовсе на входе в заведение. Так, ресторан в Палермо, где работают 40 человек, получил июльский счет за электричество на 21,9 тысяч евро. Тот же объем потребления год назад обошелся бизнесу в 5,4 тысячи евро.В попытках сократить расходы представители отрасли, по их словам, вынуждены прибегать к экономии потребления и повышению цен. Так, газета la Repubblica рассказала о коктейль-бар в центре Рима, который в вечерние часы, хотя и на полчаса, стал освещать помещение при помощи свечей.Одним из первопроходцев в протесте рестораторов стал хозяин пиццерии в провинции Кремоны на севере страны, который еще две недели назад наклеил счет за свет на дверь заведения и от руки написал риторический вопрос о необходимости повысить цену на пиццу "маргарита"."Когда расходы становятся непосильными, поставить пиццу за 10 евро и прослыть вором или закрыть бизнес?" - гласит послание к квитанции на 4 тысячи евро. в комментарии газете Corriere della Sera Альберто Ровати заявил, что в прошлом году платил за свет 1350 евро. При этом, по его словам, помимо электроэнергии ему приходится справляться с повышением цен на газ и продовольственное сырье. И если когда "маргарита" стоила 5 евро, то теперь даже ценник в 8-9 евро позволил бы только свести расходы в ноль.Другим способом донести до клиентов информацию о тревожном состоянии дел и повышении цен стала идея хозяина пиццерии из Неаполя, который поместил затраты на содержание заведения прямо в чек. Хотя подобный документ и не имеет юридической силы, посетители теперь могут увидеть, какова доля электроэнергии и газа в общей стоимости заказанной ими пиццы. По словам владельца ресторана, он также оказался вынужден повысить цены после того, как затраты на энергию за год выросли втрое.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/velikobritaniya-1808928488.html
https://ria.ru/20220825/vengriya-1812176957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палермо, рим, неаполь, новости - туризм
В мире, Палермо, Рим, Неаполь, Туризм, Новости - Туризм
13:30 29.08.2022 (обновлено: 14:14 29.08.2022)
Итальянские рестораны стали помещать счета за электричество на чеках
Итальянские рестораны стали помещать счета за электричество на чеках и витринах
РИМ, 29 авг – РИА Новости. Владельцы ресторанов, баров пиццерий из различных городов Италии стали размещать на окнах и дверях своих заведений платежные квитанции за свет и газ, объявляя о росте энерготарифов за год втрое и требуя соответствующих мер поддержки от правительства.
Кампанию продвигает Итальянская федерация общественных заведений (Fipe), которая входит в национальную ассоциацию итальянских предпринимателей "Confcommercio, а также мелкие региональные объединения. Fipe разослала своим членам специальную рамку, в которую можно поместить последние квитанции для наглядного сравнения.
"Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать прозрачными текущие события для тех, кто управляет баром или рестораном, а также попытаться объяснить клиентам, почему они платят больше за кофе и рискуют платить еще больше в ближайшие месяцы. При увеличении энергозатрат на 300% работа идет с пистолетом у виска", - заявил вице-президент Fipe Альдо Курсано.
Итальянские СМИ передают истории владельцев точек общественного питания, разместивших счета на коммуналку на кассе, у стойки бара или вовсе на входе в заведение. Так, ресторан в Палермо
, где работают 40 человек, получил июльский счет за электричество на 21,9 тысяч евро. Тот же объем потребления год назад обошелся бизнесу в 5,4 тысячи евро.
В попытках сократить расходы представители отрасли, по их словам, вынуждены прибегать к экономии потребления и повышению цен. Так, газета la Repubblica рассказала о коктейль-бар в центре Рима
, который в вечерние часы, хотя и на полчаса, стал освещать помещение при помощи свечей.
Одним из первопроходцев в протесте рестораторов стал хозяин пиццерии в провинции Кремоны на севере страны, который еще две недели назад наклеил счет за свет на дверь заведения и от руки написал риторический вопрос о необходимости повысить цену на пиццу "маргарита".
"Когда расходы становятся непосильными, поставить пиццу за 10 евро и прослыть вором или закрыть бизнес?" - гласит послание к квитанции на 4 тысячи евро. в комментарии газете Corriere della Sera Альберто Ровати заявил, что в прошлом году платил за свет 1350 евро. При этом, по его словам, помимо электроэнергии ему приходится справляться с повышением цен на газ и продовольственное сырье. И если когда "маргарита" стоила 5 евро, то теперь даже ценник в 8-9 евро позволил бы только свести расходы в ноль.
Другим способом донести до клиентов информацию о тревожном состоянии дел и повышении цен стала идея хозяина пиццерии из Неаполя
, который поместил затраты на содержание заведения прямо в чек. Хотя подобный документ и не имеет юридической силы, посетители теперь могут увидеть, какова доля электроэнергии и газа в общей стоимости заказанной ими пиццы. По словам владельца ресторана, он также оказался вынужден повысить цены после того, как затраты на энергию за год выросли втрое.