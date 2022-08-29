https://ria.ru/20220829/indoneziya-1812781071.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2022

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T02:42

2022-08-29T02:42

2022-08-29T02:42

в мире

индонезия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.34 в воскресенье по времени UTC (01.34 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 171 километре от города Париаман в индонезийской провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220815/zemletryasenie-1809577494.html

индонезия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индонезия