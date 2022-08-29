https://ria.ru/20220829/indoneziya-1812781071.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:42
2022-08-29T02:42
2022-08-29T02:42
в мире
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.34 в воскресенье по времени UTC (01.34 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 171 километре от города Париаман в индонезийской провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220815/zemletryasenie-1809577494.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 22.34 в воскресенье по времени UTC (01.34 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 171 километре от города Париаман в индонезийской провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.