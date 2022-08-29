Рейтинг@Mail.ru
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/indoneziya-1812781071.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:42
2022-08-29T02:42
в мире
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.34 в воскресенье по времени UTC (01.34 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 171 километре от города Париаман в индонезийской провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220815/zemletryasenie-1809577494.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
02:42 29.08.2022
 
У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 22.34 в воскресенье по времени UTC (01.34 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 171 километре от города Париаман в индонезийской провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 11,9 километра.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 01:26
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала