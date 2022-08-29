https://ria.ru/20220829/gumenyuk-1812814724.html

Суд продлил арест экс-мэру Владивостока

Суд продлил арест экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 29.08.2022

Суд продлил арест экс-мэру Владивостока

Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев бывшему мэру города Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:31

2022-08-29T10:31

2022-08-29T10:31

происшествия

олег гуменюк (политик)

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев бывшему мэру города Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток, сообщается на сайте суда.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. По версии следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", фигурант получил от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье, взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, как сообщает СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицает.Ранее пресс-секретарь суда Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление Гуменюку срока содержания под стражей до 3 сентября. Прокурор Приморского края Сергей Столяров 18 августа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере). Дело направили в Ленинский районный суд Владивостока.

https://ria.ru/20220526/arest-1790772688.html

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приморский край

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Кирилл Волков

происшествия, олег гуменюк (политик), владивосток, приморский край, россия