Суд продлил арест экс-мэру Владивостока
Суд продлил срок содержания под стражей экс-мэру Владивостока Гуменюку на шесть месяцев
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ВладивостокаБывший мэр Владивостока Олег Гуменюк
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей на 6 месяцев бывшему мэру города Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток, сообщается на сайте суда.
Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. По версии следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", фигурант получил от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье, взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, как сообщает СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицает.
"Мера пресечения в отношении Гуменюка О. В. в виде заключения под стражу оставлена без изменений на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд", - говорится в сообщении. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Владивостока 29 августа.
Ранее пресс-секретарь суда Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление Гуменюку срока содержания под стражей до 3 сентября. Прокурор Приморского края Сергей Столяров 18 августа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере). Дело направили в Ленинский районный суд Владивостока.
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