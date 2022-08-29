https://ria.ru/20220829/gaz-1812968252.html

Премьер Франции признала отсутствие немедленных альтернатив газу из России

Премьер Франции признала отсутствие немедленных альтернатив газу из России - РИА Новости, 29.08.2022

Премьер Франции признала отсутствие немедленных альтернатив газу из России

Французские предприятия должны снижать потребление энергии на фоне сокращения поставок газа из России, поскольку замену этим поставкам в краткосрочной... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:48

2022-08-29T17:48

2022-08-29T17:49

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россия

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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Французские предприятия должны снижать потребление энергии на фоне сокращения поставок газа из России, поскольку замену этим поставкам в краткосрочной перспективе найти невозможно, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на встрече с французскими предпринимателями в понедельник."Мы понимаем, что, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, Европе не хватит газа этой зимой. Нет немедленной альтернативы, чтобы компенсировать отсутствие этих поставок", – заявила французский премьер.Премьер отметила, что Франция находится в менее уязвимом положении, чем другие европейские страны. По словам Борн, французские газохранилища будут полностью заполнены уже к концу лета."Но мы точно знаем, что этой зимой у нас будет меньше газа, чем в предыдущие годы… Единственный выход этой зимой – это снижение потребления", – сказала она.Борн в понедельник выступила на встрече Союза французских предпринимателей (Medef) и призвала предприятия снизить потребление энергии.Как сообщил телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% - в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20220829/gaz-1812959475.html

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франция, россия, европа