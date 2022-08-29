https://ria.ru/20220829/gaz-1812853290.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.08.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:58

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли в понедельник на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). По состоянию на 12.34 мск цены снижались на 17%, составляя 2908,6 доллара за тысячу кубометров, и уже опускались до 2839,2 доллара (-19%, пока это сегодняшний ценовой минимум). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, газпром, северный поток, цены, природный газ, в мире