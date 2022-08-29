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Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.08.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.08.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:41
2022-08-29T12:58
экономика
европа
газпром
северный поток
цены
природный газ
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли в понедельник на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). По состоянию на 12.34 мск цены снижались на 17%, составляя 2908,6 доллара за тысячу кубометров, и уже опускались до 2839,2 доллара (-19%, пока это сегодняшний ценовой минимум). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа, газпром, северный поток, цены, природный газ, в мире
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Цены, Природный газ, В мире
12:41 29.08.2022 (обновлено: 12:58 29.08.2022)
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе упали на 17%, опустившись ниже 2900 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускоряют темпы снижения: теряют 17% и уже опускались ниже 2900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли в понедельник на уровне 3287,3 доллара за тысячу кубометров (-6,3%). По состоянию на 12.34 мск цены снижались на 17%, составляя 2908,6 доллара за тысячу кубометров, и уже опускались до 2839,2 доллара (-19%, пока это сегодняшний ценовой минимум). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3507,3 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
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