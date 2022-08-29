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В Сочи проведут гастрофестиваль - РИА Новости, 29.08.2022
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В Сочи проведут гастрофестиваль
В Сочи проведут гастрофестиваль - РИА Новости, 29.08.2022
В Сочи проведут гастрофестиваль
В Сочи пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство", в рамках которого с 1 по 4 сентября шеф-повара курорта продемонстрируют авторский стиль в кулинарном... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:52
2022-08-29T19:32
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. В Сочи пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство", в рамках которого с 1 по 4 сентября шеф-повара курорта продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве, сообщает администрация города."Гости большого осеннего фестиваля смогут насладиться блюдами от лучших шеф-поваров Сочи, которые продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве. Главной площадкой гастрофестиваля станет горная Олимпийская деревня на высоте 1100 метров над уровнем моря", - уточнили в администрации.В рамках четырехдневной программы будут организованы творческие, художественные и кулинарные мастер-классы, выставки и лекции, гастрономические спектакли, показы фильмов о кулинарии и ресторанном бизнесе, выступления диджеев и артистов. Гости мероприятия также смогут посетить занятия йогой среди горных вершин и чайные церемонии."Гастротуризм — одно из популярных направлений во многих странах. На фестивале "Еда как искусство" каждый желающий сможет попробовать блюда от ведущих мастеров гастрономической индустрии курорта и познакомиться с лучшими практиками Сочи в этой сфере", – прокомментировал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.
https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html
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краснодарский край, сочи, россия, общество, новости - туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Россия, Общество, Новости - Туризм
18:52 29.08.2022 (обновлено: 19:32 29.08.2022)
 
В Сочи проведут гастрофестиваль

В Сочи с 1 по 4 сентября пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. В Сочи пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство", в рамках которого с 1 по 4 сентября шеф-повара курорта продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве, сообщает администрация города.
"Гости большого осеннего фестиваля смогут насладиться блюдами от лучших шеф-поваров Сочи, которые продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве. Главной площадкой гастрофестиваля станет горная Олимпийская деревня на высоте 1100 метров над уровнем моря", - уточнили в администрации.
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В рамках четырехдневной программы будут организованы творческие, художественные и кулинарные мастер-классы, выставки и лекции, гастрономические спектакли, показы фильмов о кулинарии и ресторанном бизнесе, выступления диджеев и артистов. Гости мероприятия также смогут посетить занятия йогой среди горных вершин и чайные церемонии.
"Гастротуризм — одно из популярных направлений во многих странах. На фестивале "Еда как искусство" каждый желающий сможет попробовать блюда от ведущих мастеров гастрономической индустрии курорта и познакомиться с лучшими практиками Сочи в этой сфере", – прокомментировал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.
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