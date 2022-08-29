https://ria.ru/20220829/gastrofestival-1812993272.html

В Сочи проведут гастрофестиваль

В Сочи проведут гастрофестиваль - РИА Новости, 29.08.2022

В Сочи проведут гастрофестиваль

В Сочи пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство", в рамках которого с 1 по 4 сентября шеф-повара курорта продемонстрируют авторский стиль в кулинарном... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:52

2022-08-29T18:52

2022-08-29T19:32

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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. В Сочи пройдет гастрофестиваль "Еда как искусство", в рамках которого с 1 по 4 сентября шеф-повара курорта продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве, сообщает администрация города."Гости большого осеннего фестиваля смогут насладиться блюдами от лучших шеф-поваров Сочи, которые продемонстрируют авторский стиль в кулинарном искусстве. Главной площадкой гастрофестиваля станет горная Олимпийская деревня на высоте 1100 метров над уровнем моря", - уточнили в администрации.В рамках четырехдневной программы будут организованы творческие, художественные и кулинарные мастер-классы, выставки и лекции, гастрономические спектакли, показы фильмов о кулинарии и ресторанном бизнесе, выступления диджеев и артистов. Гости мероприятия также смогут посетить занятия йогой среди горных вершин и чайные церемонии."Гастротуризм — одно из популярных направлений во многих странах. На фестивале "Еда как искусство" каждый желающий сможет попробовать блюда от ведущих мастеров гастрономической индустрии курорта и познакомиться с лучшими практиками Сочи в этой сфере", – прокомментировал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html

https://realty.ria.ru/20220819/fermery-1810831142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, сочи, россия, общество, новости - туризм