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В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных - РИА Новости, 29.08.2022
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В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных
В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных - РИА Новости, 29.08.2022
В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных
Международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T00:54
2022-08-29T00:54
в мире
финляндия
швеция
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе Рованиеми, сообщают Силы обороны Финляндии.Со стороны Финляндии в учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны.Целью учений является повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, говорится в сообщении.Учения являются частью тренировок сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года, уточняют финские военные.
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в мире, финляндия, швеция, великобритания
В мире, Финляндия, Швеция, Великобритания
00:54 29.08.2022
 
В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных

В Финляндии пройдут учения Vigilant Knife с участием шведских и британских военных

© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе Рованиеми, сообщают Силы обороны Финляндии.
"В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании - около 80 человек", - говорится в сообщении.
Со стороны Финляндии в учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны.
Целью учений является повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, говорится в сообщении.
Учения являются частью тренировок сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года, уточняют финские военные.
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