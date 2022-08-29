https://ria.ru/20220829/finlyandiya-1812777610.html

В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных

В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных - РИА Новости, 29.08.2022

В Финляндии пройдут учения с участием шведских и британских военных

Международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T00:54

2022-08-29T00:54

2022-08-29T00:54

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе Рованиеми, сообщают Силы обороны Финляндии.Со стороны Финляндии в учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны.Целью учений является повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений, говорится в сообщении.Учения являются частью тренировок сухопутных войск, утвержденных на лето 2022 года, уточняют финские военные.

https://ria.ru/20220828/yaponiya-1812703130.html

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Максим Горбачев

в мире, финляндия, швеция, великобритания