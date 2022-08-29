https://ria.ru/20220829/finansirovanie-1812948389.html

Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа

Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа - РИА Новости, 29.08.2022

Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа

Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

2022-08-29T17:57

россия

безопасность

совет безопасности рф

сша

великобритания

александр гребенкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов рублей от США и их союзников, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.По его словам, в условиях военной операции на Украине активировались "очень немногочисленные" общественные структуры, СМИ и люди, которые критикуют руководство страны, "занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги"."К слову, эта деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. Например, в этом году в их адрес из-за границы поступило свыше четырех миллиардов рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания", — сказал он в интервью "Российской газете".Как утверждает Гребенкин, в феврале — марте этого года "отдельные радикальные структуры и лица, получающие свои тридцать сребреников из-за рубежа", пытались организовать антивоенные протесты. Сейчас же, добавил он, эти акции "носят единичный характер и не находят поддержки граждан".По данным Совбеза, в этом году за неоднократные нарушения российского законодательства ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, признана нежелательной и запрещена в России деятельность 13 организаций из США, Великобритании, Польши, Украины и других стран. Иноагентами признаны семь некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

россия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, сша, великобритания, александр гребенкин, ситуация в днр и лнр