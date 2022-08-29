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Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа - РИА Новости, 29.08.2022
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Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа
Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа - РИА Новости, 29.08.2022
Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа
Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:41
2022-08-29T17:57
россия
безопасность
совет безопасности рф
сша
великобритания
александр гребенкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов рублей от США и их союзников, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.По его словам, в условиях военной операции на Украине активировались "очень немногочисленные" общественные структуры, СМИ и люди, которые критикуют руководство страны, "занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги"."К слову, эта деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. Например, в этом году в их адрес из-за границы поступило свыше четырех миллиардов рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания", — сказал он в интервью "Российской газете".Как утверждает Гребенкин, в феврале — марте этого года "отдельные радикальные структуры и лица, получающие свои тридцать сребреников из-за рубежа", пытались организовать антивоенные протесты. Сейчас же, добавил он, эти акции "носят единичный характер и не находят поддержки граждан".По данным Совбеза, в этом году за неоднократные нарушения российского законодательства ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, признана нежелательной и запрещена в России деятельность 13 организаций из США, Великобритании, Польши, Украины и других стран. Иноагентами признаны семь некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц.
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россия, безопасность, совет безопасности рф, сша, великобритания, александр гребенкин, ситуация в днр и лнр
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, США, Великобритания, Александр Гребенкин, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:41 29.08.2022 (обновлено: 17:57 29.08.2022)
 
Совбез рассказал о финансировании "пацифистских" организаций из-за рубежа

Заместитель Патрушева Гребенкин: "пацифистские" организации получают деньги из-за рубежа

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Деструктивные, псевдопацифистские организации, действующие в России и осуждающие политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырех миллиардов рублей от США и их союзников, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
По его словам, в условиях военной операции на Украине активировались "очень немногочисленные" общественные структуры, СМИ и люди, которые критикуют руководство страны, "занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги".
"К слову, эта деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. Например, в этом году в их адрес из-за границы поступило свыше четырех миллиардов рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания", — сказал он в интервью "Российской газете".
Как утверждает Гребенкин, в феврале — марте этого года "отдельные радикальные структуры и лица, получающие свои тридцать сребреников из-за рубежа", пытались организовать антивоенные протесты. Сейчас же, добавил он, эти акции "носят единичный характер и не находят поддержки граждан".
По данным Совбеза, в этом году за неоднократные нарушения российского законодательства ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, признана нежелательной и запрещена в России деятельность 13 организаций из США, Великобритании, Польши, Украины и других стран. Иноагентами признаны семь некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц.
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РоссияБезопасностьСовет Безопасности РФСШАВеликобританияАлександр ГребенкинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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