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Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху - РИА Новости, 29.08.2022
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Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху
Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху - РИА Новости, 29.08.2022
Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:12
2022-08-29T20:12
цены на нефть
владимир путин
европа
западная европа
венгрия
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз"."Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... То есть идеологическими, политическими, коммуникационными заявлениями с эффективной поддержкой в международных СМИ легко надувать такие шары, которыми завешивают реальность перед глазами людей. Но энергетика - это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.Он отметил, что "давление на Венгрию в ближайшее время будет только расти, потому что весь этот либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида". "Рано или поздно пелена спадет, король голый, отопление или есть, или нет, а есть оно, если есть энергоносители", - добавил Сийярто.По словам министра, "пока газ не научились перевозить в рюкзаках", энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников."В будущем мы не позволим такого международного политического решения или давления на нас, которое поставило бы нас в такую ситуацию, что мы не сможем обеспечить снабжение страны энергией. Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики... И вынося за скобки - очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры", - сказал Сийярто.Он посоветовал венгерским послам быть готовыми к тому, что "хотя Будапешт будет не одинок в своих интересах", но с внешней стороны только Венгрия "снова будет тем, кто говорит об энергетических вопросах открыто"."Здесь, в Европе, пытаются создать коммуникативный образ, будто мы, венгры, остались одни. С одной стороны, это не так даже в Европе... более того, вне этого европейского и североамериканского коммуникационного пузыря уважение к венгерскому правительству и его внешней политике однозначно находится на одном из самых высоких уровней за все время", - добавил Сийярто.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220829/gaz-1812968252.html
https://ria.ru/20220828/shveytsariya-1812695379.html
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цены на нефть, владимир путин, европа, западная европа, венгрия
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Западная Европа, Венгрия
20:12 29.08.2022
 
Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху

Сийярто: энергетическая политика Западной Европы со скоростью астероида движется к краху

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз".
"Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... То есть идеологическими, политическими, коммуникационными заявлениями с эффективной поддержкой в международных СМИ легко надувать такие шары, которыми завешивают реальность перед глазами людей. Но энергетика - это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.
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Он отметил, что "давление на Венгрию в ближайшее время будет только расти, потому что весь этот либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида". "Рано или поздно пелена спадет, король голый, отопление или есть, или нет, а есть оно, если есть энергоносители", - добавил Сийярто.
По словам министра, "пока газ не научились перевозить в рюкзаках", энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников.
"В будущем мы не позволим такого международного политического решения или давления на нас, которое поставило бы нас в такую ситуацию, что мы не сможем обеспечить снабжение страны энергией. Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики... И вынося за скобки - очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры", - сказал Сийярто.
Он посоветовал венгерским послам быть готовыми к тому, что "хотя Будапешт будет не одинок в своих интересах", но с внешней стороны только Венгрия "снова будет тем, кто говорит об энергетических вопросах открыто".
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"Здесь, в Европе, пытаются создать коммуникативный образ, будто мы, венгры, остались одни. С одной стороны, это не так даже в Европе... более того, вне этого европейского и североамериканского коммуникационного пузыря уважение к венгерскому правительству и его внешней политике однозначно находится на одном из самых высоких уровней за все время", - добавил Сийярто.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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