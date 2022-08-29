https://ria.ru/20220829/evropa-1813010878.html

Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху

Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху - РИА Новости, 29.08.2022

Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы идет к краху

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:12

2022-08-29T20:12

2022-08-29T20:12

цены на нефть

владимир путин

европа

западная европа

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху, потому что с приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз"."Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... То есть идеологическими, политическими, коммуникационными заявлениями с эффективной поддержкой в международных СМИ легко надувать такие шары, которыми завешивают реальность перед глазами людей. Но энергетика - это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами. Трансляция велась в соцсетях.Он отметил, что "давление на Венгрию в ближайшее время будет только расти, потому что весь этот либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида". "Рано или поздно пелена спадет, король голый, отопление или есть, или нет, а есть оно, если есть энергоносители", - добавил Сийярто.По словам министра, "пока газ не научились перевозить в рюкзаках", энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников."В будущем мы не позволим такого международного политического решения или давления на нас, которое поставило бы нас в такую ситуацию, что мы не сможем обеспечить снабжение страны энергией. Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики... И вынося за скобки - очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры", - сказал Сийярто.Он посоветовал венгерским послам быть готовыми к тому, что "хотя Будапешт будет не одинок в своих интересах", но с внешней стороны только Венгрия "снова будет тем, кто говорит об энергетических вопросах открыто"."Здесь, в Европе, пытаются создать коммуникативный образ, будто мы, венгры, остались одни. С одной стороны, это не так даже в Европе... более того, вне этого европейского и североамериканского коммуникационного пузыря уважение к венгерскому правительству и его внешней политике однозначно находится на одном из самых высоких уровней за все время", - добавил Сийярто.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220829/gaz-1812968252.html

https://ria.ru/20220828/shveytsariya-1812695379.html

https://ria.ru/20220829/krizis-1812784489.html

европа

западная европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, владимир путин, европа, западная европа, венгрия