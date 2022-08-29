https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1812898438.html

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест - РИА Новости, 29.08.2022

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:25

2022-08-29T14:25

2022-08-29T23:11

специальная военная операция на украине

новая каховка

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.По его словам, за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html

новая каховка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка