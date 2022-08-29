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В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1812898438.html
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест - РИА Новости, 29.08.2022
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:25
2022-08-29T23:11
специальная военная операция на украине
новая каховка
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.По его словам, за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812879756.html
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новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
14:25 29.08.2022 (обновлено: 23:11 29.08.2022)
 
В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест

В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест, люди уходят в бомбоубежища

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища, заявил РИА Новости глава новой военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
По его словам, за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, пострадали жилые дома и школа.
Накануне власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
Рынок в Новой Каховке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНовая Каховка
 
 
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