https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1812842530.html
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой - РИА Новости, 29.08.2022
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой
Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:04
2022-08-29T12:04
2022-08-29T12:20
происшествия
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков."Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник Малков сообщил, что за ночь пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в регионе, практически ликвидирован огонь на северной кромке.
https://ria.ru/20220829/pozhary-1812809957.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
12:04 29.08.2022 (обновлено: 12:20 29.08.2022)
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой
Эвакуированным из-за пожаров жителям Рязанской области рекомендовали вернуться в дома