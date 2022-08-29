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Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой - РИА Новости, 29.08.2022
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Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой - РИА Новости, 29.08.2022
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой
Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:04
2022-08-29T12:20
происшествия
рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков."Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник Малков сообщил, что за ночь пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в регионе, практически ликвидирован огонь на северной кромке.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
12:04 29.08.2022 (обновлено: 12:20 29.08.2022)
 
Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой

Эвакуированным из-за пожаров жителям Рязанской области рекомендовали вернуться в дома

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПоследствие лесного пожара в Рязанской области
Последствие лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствие лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник.
Ранее в понедельник Малков сообщил, что за ночь пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в регионе, практически ликвидирован огонь на северной кромке.
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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