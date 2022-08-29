https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1812842530.html

Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой

Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой - РИА Новости, 29.08.2022

Эвакуированным жителям Рязанской области разрешили вернуться домой

Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:04

2022-08-29T12:04

2022-08-29T12:20

происшествия

рязанская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Жителям эвакуированных из-за пожаров в Рязанской области населенных пунктов рекомендовано возвращаться в свои дома, сообщил врио губернатора Павел Малков."Обстановка нормализовалась. Угроз для населенных пунктов нет. Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома", - написал Малков в своем Telegram-канале в понедельник.Ранее в понедельник Малков сообщил, что за ночь пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний в регионе, практически ликвидирован огонь на северной кромке.

https://ria.ru/20220829/pozhary-1812809957.html

рязанская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, рязанская область