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ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины - РИА Новости, 29.08.2022
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ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины
ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины - РИА Новости, 29.08.2022
ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября, сообщил суд в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:39
2022-08-29T18:39
в мире
украина
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября, сообщил суд в пресс-релизе в понедельник.В сообщении суда говорится, что принято решение "вернуться к рассмотрению этих дел в обычном режиме в ряде аспектов с 1 сентября 2022 года".ЕСПЧ возобновит переписку с заявителями "с учетом возможностей сторон эффективно реагировать". Суд также начнет рассматривать новые дела, а по старым делам будут установлены новые сроки, сообщается в документе.В марте Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.
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в мире, украина, россия, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Украина, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
18:39 29.08.2022
 
ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины

ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины с 1 сентября

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября, сообщил суд в пресс-релизе в понедельник.
В сообщении суда говорится, что принято решение "вернуться к рассмотрению этих дел в обычном режиме в ряде аспектов с 1 сентября 2022 года".
ЕСПЧ возобновит переписку с заявителями "с учетом возможностей сторон эффективно реагировать". Суд также начнет рассматривать новые дела, а по старым делам будут установлены новые сроки, сообщается в документе.
В марте Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.
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