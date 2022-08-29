https://ria.ru/20220829/espch-1812988537.html

ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины

ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины - РИА Новости, 29.08.2022

ЕСПЧ возобновит рассмотрение дел с участием Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября, сообщил суд в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:39

2022-08-29T18:39

2022-08-29T18:39

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украина

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября, сообщил суд в пресс-релизе в понедельник.В сообщении суда говорится, что принято решение "вернуться к рассмотрению этих дел в обычном режиме в ряде аспектов с 1 сентября 2022 года".ЕСПЧ возобновит переписку с заявителями "с учетом возможностей сторон эффективно реагировать". Суд также начнет рассматривать новые дела, а по старым делам будут установлены новые сроки, сообщается в документе.В марте Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.

https://ria.ru/20220823/vsu-1811639601.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, европейский суд по правам человека (еспч)