Рейтинг@Mail.ru
Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/energoresursy-1812953958.html
Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы
Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы
Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:54
2022-08-29T16:54
экономика
европа
россия
в мире
природный газ
нефть
андрей белоусов
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1a50645816b06bb6714c333668c36b4e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Следующий момент, наверное, наиболее проблемный из всех, и он тоже требует достаточно интенсивных мер поддержки, - это ситуация с экспортом, которая делится на две части: часть, связанная с нефтяным экспортом и с энергетическим, шире если брать, угольную промышленность, который у нас попала под эмбарго, и, как известно, европейцы сейчас решают, что же делать, потому что они прекрасно понимают, что ситуация с обеспечением энергоресурсами Европы... находится на запредельно низком уровне, на критическом уровне, а впереди зима... И цены: мы видим, что происходит с ценами на газовом рынке спотовом и на других рынках", - сказал первый вице-премьер."Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы тут пока должны смотреть внимательно за тем, как будет развиваться ситуация", - добавил он.
https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_41b62b5220736e1a1c021592f4d755ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, в мире, природный газ, нефть, андрей белоусов, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Россия, В мире, Природный газ, Нефть, Андрей Белоусов, Санкции, Санкции в отношении России
16:54 29.08.2022
 
Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы

Белоусов заявил, что пик ограничений Евросоюза на российские энергоресурсы будет осенью

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Следующий момент, наверное, наиболее проблемный из всех, и он тоже требует достаточно интенсивных мер поддержки, - это ситуация с экспортом, которая делится на две части: часть, связанная с нефтяным экспортом и с энергетическим, шире если брать, угольную промышленность, который у нас попала под эмбарго, и, как известно, европейцы сейчас решают, что же делать, потому что они прекрасно понимают, что ситуация с обеспечением энергоресурсами Европы... находится на запредельно низком уровне, на критическом уровне, а впереди зима... И цены: мы видим, что происходит с ценами на газовом рынке спотовом и на других рынках", - сказал первый вице-премьер.
"Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы тут пока должны смотреть внимательно за тем, как будет развиваться ситуация", - добавил он.
Рабочий идет по территории завода Yara, сократившего выпуск аммиака и мочевины из-за высоких цен на газ в Гавре, Франция - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 08:00
"Грядет катастрофа". В Европе массово останавливаются крупнейшие заводы
 
ЭкономикаЕвропаРоссияВ миреПриродный газНефтьАндрей БелоусовСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала