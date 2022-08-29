https://ria.ru/20220829/energoresursy-1812953958.html

Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы

Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы - РИА Новости, 29.08.2022

Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы

Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:54

2022-08-29T16:54

2022-08-29T16:54

экономика

европа

россия

в мире

природный газ

нефть

андрей белоусов

санкции

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Следующий момент, наверное, наиболее проблемный из всех, и он тоже требует достаточно интенсивных мер поддержки, - это ситуация с экспортом, которая делится на две части: часть, связанная с нефтяным экспортом и с энергетическим, шире если брать, угольную промышленность, который у нас попала под эмбарго, и, как известно, европейцы сейчас решают, что же делать, потому что они прекрасно понимают, что ситуация с обеспечением энергоресурсами Европы... находится на запредельно низком уровне, на критическом уровне, а впереди зима... И цены: мы видим, что происходит с ценами на газовом рынке спотовом и на других рынках", - сказал первый вице-премьер."Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы тут пока должны смотреть внимательно за тем, как будет развиваться ситуация", - добавил он.

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, в мире, природный газ, нефть, андрей белоусов, санкции, санкции в отношении россии