Белоусов спрогнозировал пик ограничений ЕС на российские энергоресурсы
Белоусов заявил, что пик ограничений Евросоюза на российские энергоресурсы будет осенью
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пик ограничений Евросоюза по энергетическому экспорту России придется на осень, российские власти внимательно следят за ситуацией, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Следующий момент, наверное, наиболее проблемный из всех, и он тоже требует достаточно интенсивных мер поддержки, - это ситуация с экспортом, которая делится на две части: часть, связанная с нефтяным экспортом и с энергетическим, шире если брать, угольную промышленность, который у нас попала под эмбарго, и, как известно, европейцы сейчас решают, что же делать, потому что они прекрасно понимают, что ситуация с обеспечением энергоресурсами Европы... находится на запредельно низком уровне, на критическом уровне, а впереди зима... И цены: мы видим, что происходит с ценами на газовом рынке спотовом и на других рынках", - сказал первый вице-премьер.
"Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы тут пока должны смотреть внимательно за тем, как будет развиваться ситуация", - добавил он.