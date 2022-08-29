https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html

ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара

ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара

Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:32

2022-08-29T11:32

2022-08-29T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

магатэ

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Обстрелы Энергодара начались накануне вечером. Пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии."Сейчас продолжаются эти обстрелы, они (украинская сторона) пытаются всячески дестабилизировать ситуацию, чтобы миссия МАГАТЭ не приехала к нам", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, магатэ