https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfff08a1478353df99cfbf9901cbbb7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Обстрелы Энергодара начались накануне вечером. Пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии."Сейчас продолжаются эти обстрелы, они (украинская сторона) пытаются всячески дестабилизировать ситуацию, чтобы миссия МАГАТЭ не приехала к нам", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745370_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_20d41e4aa7a819937f7325959539f46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
Глава администрации Запорожья Балицкий: ВСУ с утра обстреливают жилые кварталы Энергодара