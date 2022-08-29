Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара
Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:32
2022-08-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfff08a1478353df99cfbf9901cbbb7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Обстрелы Энергодара начались накануне вечером. Пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии."Сейчас продолжаются эти обстрелы, они (украинская сторона) пытаются всячески дестабилизировать ситуацию, чтобы миссия МАГАТЭ не приехала к нам", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745370_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_20d41e4aa7a819937f7325959539f46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ
11:32 29.08.2022
 
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара

Глава администрации Запорожья Балицкий: ВСУ с утра обстреливают жилые кварталы Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Сотрудник на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обстрелы жилых кварталов Энергодара со стороны украинских войск продолжаются с утра в понедельник, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Обстрелы Энергодара начались накануне вечером. Пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:54Специальная военная операция на Украине
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
"Сейчас продолжаются эти обстрелы, они (украинская сторона) пытаются всячески дестабилизировать ситуацию, чтобы миссия МАГАТЭ не приехала к нам", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала