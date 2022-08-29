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На телеканале "Россия" выходит сериал "Елизавета" - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html
На телеканале "Россия" выходит сериал "Елизавета"
На телеканале "Россия" выходит сериал "Елизавета" - РИА Новости, 29.08.2022
На телеканале "Россия" выходит сериал "Елизавета"
Сегодня, 29 августа, на телеканале "Россия-1" состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмитрия Иосифова "Елизавета", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:30
2022-08-29T07:30
культура
россия-1 (телеканал)
кино и сериалы
новости культуры
петр i
алексей толстой (писатель)
александр балуев
испания
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на телеканале "Россия-1" состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмитрия Иосифова "Елизавета", сообщает пресс-служба. Сериал — новая глава цикла "История любви. История России". Начало в 21.20.Действие картины начинается в 1725 году. "Петр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление империей любимой младшей дочери – шестнадцатилетней Елизавете (Юлия Хлынина)", — говорится в синопсисе. Только вот девушка мечтает о другом. Цесаревна влюблена и не готова жертвовать личным счастьем ради трона. К тому же вокруг нее появляются враги в лице влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Алексей Агранович) и князя Александра Меншикова (Виктор Раков). Даже ее мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) видит в Елизавете соперницу в борьбе за власть."Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Вольная фантазия на тему: возможно ли то, что происходит в нашей картине? Да! Мы сделали жанровое, приключенческое, авантюрное кино, и главным для нас было показать живых людей на крутых поворотах истории, живую любовь, страсть и подлинные чувства всех героев, участников драмы, которая волновала и будет волновать зрителя", — говорит Дмитрий Иосифов. Над сценарием работала большая команда авторов: Дмитрий Иосифов, Лариса Степанова, Александр Топурия, Ирина Зуй и Иван Заваруев. Они изучили реалии XVIII века: как признавались в любви, как проходили дуэли или пиршества, каким был уклад жизни при дворе. Источниками послужили труды российских историков. Кроме того, создатели вдохновлялись романом XX века "Петр Первый" Алексея Толстого, комедией XIX века "Ассамблея" Петра Гнедича, сценарием Олега Осетинского к многосерийному фильму "Михайло Ломоносов" (тоже XX век) и другими работами."Самым сложным было воссоздать устную речь персонажей! Потому что никаких свидетельств о том, как люди тогда говорили, нет вообще, и речь устная и письменная, естественно, сильно различались. По-разному говорили люди разных сословий, официальный язык указов отличался от бытового. А еще в фильме есть иностранцы. Такая многоголосица!" — вспоминают Александр Топурия и Ирина Зуй. В итоге им очень помог именно роман Алексея Толстого. "Прописывая устную речь персонажей, мы отталкивались от него", — поясняют сценаристы.Гримеры стремились добиться сходства персонажей ленты с тем, как их прототипы изображены на известных портретах. "Мы отказались от пластического грима, дабы герои не выглядели искусственно. У Агриппины Стекловой в кадре свои густые, шикарные волосы, на укладку которых уходило больше двух часов. Мы к ним добавляли немного шиньонов. Самые тяжелые образы – нарядные парики с буклями, которые фигурируют только на официальных собраниях тайного совета", — поясняет художник по гриму Артем Демидов.В проекте было 330 париков (для царских особ, придворных, дипломатов, музыкантов, гвардейцев, лакеев), около 200 бород (для крестьян и других простолюдинов), и более 400 усов. Специально для съемок изготовили гипсовую копию маски Петра I (слепок лица был сделан скульптором Карлом Растрелли еще при жизни царя).Более 500 костюмов привезли из Испании и Италии. "Мастера вручную занимались отделкой, наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши", — рассказывают в пресс-службе."Для главных персонажей шились костюмы – точные копии исторических образцов. Мундир Петра Первого на ассамблее, шелковый шлафрок императора, корона с рубином, венчающая прическу Екатерины I и многие другие детали воссоздавались вручную", — говорят в пресс-службе. "Елизавета" – уже четвертый мой проект по XVIII веку. По одному из образований я историк, поэтому хорошо знаю моду той эпохи. Но мы все же не совсем точно придерживались ее. Например, крой мужских костюмов полностью соответствует тому времени, а вот женский – немного фантазийный", — раскрывает детали художник по костюмам Светлана Москвина.Для персонажей из высокой знати (царских особ и придворных) было заготовлено около 600 костюмов: для Елизаветы – 18, для Екатерины – семь, для Петра I, Остермана, Меншикова и других главных героев мужского пола сделали по четыре — пять смен одежды.Съемки проходили в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Среди локаций, например, Ораниенбаум, музей-усадьба Кусково и Царицыно, здание дворца Юсуповых-Волковых, особняки Кельха и Половцова, заброшенный дворец купцов Брусницыных на Васильевском острове. "Был выстроен целый комплекс декораций, начиная от Петровского дворца и заканчивая Лефортовским. Всего 15 комнат, но это был своеобразный конструктор, который быстро разбирали и собирали во что-то новое, отличное по архитектуре", — делится подробностями художник-постановщик Вадим Шафранский. Основной источник света в кадре — свечи. Они помогли воссоздать атмосферу эпохи. "В одной из сцен в больших "дворцовых" залах одновременно горело триста свечей! Их зажигали и тушили между дублями четыре сотрудника, для каждой смены заготавливалось более 1000 свечей", — уточняют в пресс-службе. Авторы серьезно подошли и к копиям писем. Например, завещание Петра I было написано каллиграфами почерком императора, а "кондиции", которые вручили Анне Иоанновне, скопированы с сохранившегося исторического экземпляра.
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россия-1 (телеканал), кино и сериалы, новости культуры, петр i, алексей толстой (писатель), александр балуев, испания, италия, москва, алексей агранович
Культура, Россия-1 (телеканал), Кино и сериалы, Новости культуры, Петр I, Алексей Толстой (писатель), Александр Балуев, Испания, Италия, Москва, Алексей Агранович
07:30 29.08.2022
 
На телеканале "Россия" выходит сериал "Елизавета"

На телеканале "Россия-1" пройдет премьера саги "Елизавета" с Хлыниной в роли императрицы

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сегодня, 29 августа, на телеканале "Россия-1" состоится премьера масштабной историко-приключенческой саги Дмитрия Иосифова "Елизавета", сообщает пресс-служба.
Сериал — новая глава цикла "История любви. История России". Начало в 21.20.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Действие картины начинается в 1725 году. "Петр I (Александр Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление империей любимой младшей дочери – шестнадцатилетней Елизавете (Юлия Хлынина)", — говорится в синопсисе.
Только вот девушка мечтает о другом. Цесаревна влюблена и не готова жертвовать личным счастьем ради трона. К тому же вокруг нее появляются враги в лице влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Алексей Агранович) и князя Александра Меншикова (Виктор Раков). Даже ее мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) видит в Елизавете соперницу в борьбе за власть.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
1 из 2

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Герои сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
2 из 2

Герои сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 2

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 2

Герои сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
"Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Вольная фантазия на тему: возможно ли то, что происходит в нашей картине? Да! Мы сделали жанровое, приключенческое, авантюрное кино, и главным для нас было показать живых людей на крутых поворотах истории, живую любовь, страсть и подлинные чувства всех героев, участников драмы, которая волновала и будет волновать зрителя", — говорит Дмитрий Иосифов.
Над сценарием работала большая команда авторов: Дмитрий Иосифов, Лариса Степанова, Александр Топурия, Ирина Зуй и Иван Заваруев. Они изучили реалии XVIII века: как признавались в любви, как проходили дуэли или пиршества, каким был уклад жизни при дворе.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Источниками послужили труды российских историков. Кроме того, создатели вдохновлялись романом XX века "Петр Первый" Алексея Толстого, комедией XIX века "Ассамблея" Петра Гнедича, сценарием Олега Осетинского к многосерийному фильму "Михайло Ломоносов" (тоже XX век) и другими работами.
"Самым сложным было воссоздать устную речь персонажей! Потому что никаких свидетельств о том, как люди тогда говорили, нет вообще, и речь устная и письменная, естественно, сильно различались. По-разному говорили люди разных сословий, официальный язык указов отличался от бытового. А еще в фильме есть иностранцы. Такая многоголосица!" — вспоминают Александр Топурия и Ирина Зуй.
В итоге им очень помог именно роман Алексея Толстого. "Прописывая устную речь персонажей, мы отталкивались от него", — поясняют сценаристы.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сериал "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
1 из 2

Сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Кинолента "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
2 из 2

Кинолента "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 2

Сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 2

Кинолента "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Гримеры стремились добиться сходства персонажей ленты с тем, как их прототипы изображены на известных портретах.
"Мы отказались от пластического грима, дабы герои не выглядели искусственно. У Агриппины Стекловой в кадре свои густые, шикарные волосы, на укладку которых уходило больше двух часов. Мы к ним добавляли немного шиньонов. Самые тяжелые образы – нарядные парики с буклями, которые фигурируют только на официальных собраниях тайного совета", — поясняет художник по гриму Артем Демидов.
В проекте было 330 париков (для царских особ, придворных, дипломатов, музыкантов, гвардейцев, лакеев), около 200 бород (для крестьян и других простолюдинов), и более 400 усов. Специально для съемок изготовили гипсовую копию маски Петра I (слепок лица был сделан скульптором Карлом Растрелли еще при жизни царя).
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Героиня сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
1 из 4

Героиня сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Образы сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
2 из 4

Образы сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена на улице, сериал "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
3 из 4

Сцена на улице, сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Персонажи многосерийного фильма "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
4 из 4

Персонажи многосерийного фильма "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 4

Героиня сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 4

Образы сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 4

Сцена на улице, сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 4

Персонажи многосерийного фильма "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Более 500 костюмов привезли из Испании и Италии. "Мастера вручную занимались отделкой, наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши", — рассказывают в пресс-службе.
"Для главных персонажей шились костюмы – точные копии исторических образцов. Мундир Петра Первого на ассамблее, шелковый шлафрок императора, корона с рубином, венчающая прическу Екатерины I и многие другие детали воссоздавались вручную", — говорят в пресс-службе.
"Елизавета" – уже четвертый мой проект по XVIII веку. По одному из образований я историк, поэтому хорошо знаю моду той эпохи. Но мы все же не совсем точно придерживались ее. Например, крой мужских костюмов полностью соответствует тому времени, а вот женский – немного фантазийный", — раскрывает детали художник по костюмам Светлана Москвина.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Костюмированный исторический сериал "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
1 из 4

Костюмированный исторический сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Интерьер, кадр из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
2 из 4

Интерьер, кадр из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Герой сериала

Кадр из сериала Елизавета
3 из 4

Герой сериала

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Внутреннее убранство, придворные

Кадр из сериала Елизавета
4 из 4

Внутреннее убранство, придворные

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 4

Костюмированный исторический сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 4

Интерьер, кадр из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 4

Герой сериала

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 4

Внутреннее убранство, придворные

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Для персонажей из высокой знати (царских особ и придворных) было заготовлено около 600 костюмов: для Елизаветы – 18, для Екатерины – семь, для Петра I, Остермана, Меншикова и других главных героев мужского пола сделали по четыре — пять смен одежды.
Съемки проходили в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Среди локаций, например, Ораниенбаум, музей-усадьба Кусково и Царицыно, здание дворца Юсуповых-Волковых, особняки Кельха и Половцова, заброшенный дворец купцов Брусницыных на Васильевском острове.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Все делалось так, чтобы воссоздать атмосферу XVIII века

Кадр из сериала Елизавета
1 из 3

Все делалось так, чтобы воссоздать атмосферу XVIII века

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Вид на двор

Кадр из сериала Елизавета
2 из 3

Вид на двор

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Героиня сериала

Кадр из сериала Елизавета
3 из 3

Героиня сериала

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3

Все делалось так, чтобы воссоздать атмосферу XVIII века

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3

Вид на двор

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3

Героиня сериала

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
"Был выстроен целый комплекс декораций, начиная от Петровского дворца и заканчивая Лефортовским. Всего 15 комнат, но это был своеобразный конструктор, который быстро разбирали и собирали во что-то новое, отличное по архитектуре", — делится подробностями художник-постановщик Вадим Шафранский.
Основной источник света в кадре — свечи. Они помогли воссоздать атмосферу эпохи.
"В одной из сцен в больших "дворцовых" залах одновременно горело триста свечей! Их зажигали и тушили между дублями четыре сотрудника, для каждой смены заготавливалось более 1000 свечей", — уточняют в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Основной источник света в кадре — свечи
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Основной источник света в кадре — свечи
Авторы серьезно подошли и к копиям писем. Например, завещание Петра I было написано каллиграфами почерком императора, а "кондиции", которые вручили Анне Иоанновне, скопированы с сохранившегося исторического экземпляра.
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