https://ria.ru/20220829/elektrichestvo-1813020712.html
В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество
В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество - РИА Новости, 29.08.2022
В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество
Финская Väre, одна из десятков компаний, занимающихся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает множество запросов о возможности переключения... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:09
2022-08-29T21:09
2022-08-29T22:07
финляндия
экономика
электричество
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. Финская Väre, одна из десятков компаний, занимающихся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает множество запросов о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют роботы."Компания по продаже электроэнергии Väre ведет переговоры с десятью компаниями-потребителями о переносе производства с наиболее дорогих часов. Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа", — говорится в сообщении.В настоящее время изучается возможность экономии за счет дешевой электроэнергии в ночное время, особенно в малых и средних отраслях промышленности, которые до сих пор работали в основном днем.Уточняется, что изменения также потребуют переговоров с работниками и профсоюзами, поскольку работа в ночное время в Финляндии имеет существенные надбавки и более короткие смены.Генеральный директор компании Väre Юха Кески-Карху подсчитал, что, например, для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тысяч евро. Для крупных клиентов потребление может составлять несколько гигаватт-часов в год, и в этом случае экономия уже исчисляется миллионами евро, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220829/italiya-1812876574.html
https://ria.ru/20220823/elektroenergiya-1811671678.html
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финляндия, экономика, электричество, в мире
Финляндия, Экономика, Электричество, В мире
21:09 29.08.2022 (обновлено: 22:07 29.08.2022)
В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за цен на электричество
В Финляндии изучают возможность ночной работы из-за дороговизны дневного электричества
ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости.
Финская Väre, одна из десятков компаний, занимающихся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает множество запросов о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной, сообщает
общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют роботы.
"Компания по продаже электроэнергии Väre ведет переговоры с десятью компаниями-потребителями о переносе производства с наиболее дорогих часов. Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа", — говорится в сообщении.
В настоящее время изучается возможность экономии за счет дешевой электроэнергии в ночное время, особенно в малых и средних отраслях промышленности, которые до сих пор работали в основном днем.
Уточняется, что изменения также потребуют переговоров с работниками и профсоюзами, поскольку работа в ночное время в Финляндии
имеет существенные надбавки и более короткие смены.
Генеральный директор компании Väre Юха Кески-Карху подсчитал, что, например, для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тысяч евро. Для крупных клиентов потребление может составлять несколько гигаватт-часов в год, и в этом случае экономия уже исчисляется миллионами евро, уточняется в сообщении.