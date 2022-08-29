https://ria.ru/20220829/ekonomika-1812819459.html
Заседание правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики
Заседание правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики - РИА Новости, 29.08.2022
Заседание правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:00
2022-08-29T12:00
2022-08-29T15:31
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812807486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9068045546573d6e8a3e881b0e7cc508.jpg
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812807486_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1ca5f4c74dec8d3ca513f98a81840927.jpg
LIVE: Мишустин проводит заседание по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
LIVE: Мишустин проводит заседание по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
2022-08-29T12:00
true
PT44M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, видео
Экономика
Заседание правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
2022-08-29T12:00
true
PT44M48S
12:00 29.08.2022 (обновлено: 15:31 29.08.2022)
Заседание правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.