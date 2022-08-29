https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:34
2022-08-29T11:34
2022-08-29T11:34
россия
донецк (днр)
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.Родственники предполагаемого украинского диверсанта сейчас живут в Донецке.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html
россия
донецк (днр)
эстония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецк (днр), эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Донецк (ДНР), Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
Корреспондент РИА Новости пообщался с родственниками участника убийства Дугиной Цыганенко