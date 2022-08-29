https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html

РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной

РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022

РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной

Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:34

2022-08-29T11:34

2022-08-29T11:34

россия

донецк (днр)

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.Родственники предполагаемого украинского диверсанта сейчас живут в Донецке.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html

россия

донецк (днр)

эстония

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецк (днр), эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество