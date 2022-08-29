Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/dugina-1812830995.html
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:34
2022-08-29T11:34
россия
донецк (днр)
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812810510_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_8f2c11dc9f3f00d9955632053717f9b5.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.Родственники предполагаемого украинского диверсанта сейчас живут в Донецке.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/fsb-1812822208.html
россия
донецк (днр)
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812810510_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a6a681c68c22321ab34debc93fd54659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк (днр), эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Донецк (ДНР), Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
11:34 29.08.2022
 
РИА Новости пообщалось с родственниками участника убийства Дугиной

Корреспондент РИА Новости пообщался с родственниками участника убийства Дугиной Цыганенко

© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко, которого ФСБ России называет соучастником убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
Родственники предполагаемого украинского диверсанта сейчас живут в Донецке.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:02В России
ФСБ опубликовала кадры с соучастником убийства Дугиной
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
 
РоссияДонецк (ДНР)ЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала