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В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой" - РИА Новости, 29.08.2022
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В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"
В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой" - РИА Новости, 29.08.2022
В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"
Полиция в новосибирском поселке Краснообск устанавливает обстоятельства конфликта из-за мотоциклов между мужчиной и подростками: после грубой брани в адрес... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:01
2022-08-29T15:01
происшествия
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Полиция в новосибирском поселке Краснообск устанавливает обстоятельства конфликта из-за мотоциклов между мужчиной и подростками: после грубой брани в адрес молодежи ему брызнули в лицо из газового баллончика.На распространенном в соцсетях и СМИ видеоролике видно, как мужчина грубо и с использованием ненормативной лексики разговаривает с подростками, которые, по его мнению, перегородили мотоциклом дорогу к подъезду. Видео обрывается на том, что один из них брызгает мужчине в лицо из баллончика."В полицию поступило заявление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области, уточнив, что заявление поступило от пострадавшего от баллончика мужчины.
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происшествия, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирская область, Россия
15:01 29.08.2022
 
В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"

В Сибири подростки воспользовались газовым баллончиком из-за грубой брани в свой адрес

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Полиция в новосибирском поселке Краснообск устанавливает обстоятельства конфликта из-за мотоциклов между мужчиной и подростками: после грубой брани в адрес молодежи ему брызнули в лицо из газового баллончика.
На распространенном в соцсетях и СМИ видеоролике видно, как мужчина грубо и с использованием ненормативной лексики разговаривает с подростками, которые, по его мнению, перегородили мотоциклом дорогу к подъезду. Видео обрывается на том, что один из них брызгает мужчине в лицо из баллончика.
"В полицию поступило заявление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области, уточнив, что заявление поступило от пострадавшего от баллончика мужчины.
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