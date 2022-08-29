https://ria.ru/20220829/draka-1812912198.html

В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"

В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой" - РИА Новости, 29.08.2022

В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"

Полиция в новосибирском поселке Краснообск устанавливает обстоятельства конфликта из-за мотоциклов между мужчиной и подростками: после грубой брани в адрес... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:01

2022-08-29T15:01

2022-08-29T15:01

происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Полиция в новосибирском поселке Краснообск устанавливает обстоятельства конфликта из-за мотоциклов между мужчиной и подростками: после грубой брани в адрес молодежи ему брызнули в лицо из газового баллончика.На распространенном в соцсетях и СМИ видеоролике видно, как мужчина грубо и с использованием ненормативной лексики разговаривает с подростками, которые, по его мнению, перегородили мотоциклом дорогу к подъезду. Видео обрывается на том, что один из них брызгает мужчине в лицо из баллончика."В полицию поступило заявление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области, уточнив, что заявление поступило от пострадавшего от баллончика мужчины.

https://ria.ru/20220827/draka-1812585650.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, россия