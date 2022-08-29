https://ria.ru/20220829/donetsk-1812918553.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:19

2022-08-29T15:19

2022-08-29T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

ленинский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.42 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам подверглись Горловка и Зайцево, по ним украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 23 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/donbass-1812897832.html

https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html

донецк (днр)

украина

ленинский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, ленинский район, сцкк, нато