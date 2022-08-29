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Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:19
2022-08-29T15:19
2022-08-29T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.42 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам подверглись Горловка и Зайцево, по ним украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 23 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/donbass-1812897832.html
https://ria.ru/20220829/energodar-1812830142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, ленинский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Ленинский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 миллиметров