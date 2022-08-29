https://ria.ru/20220829/donetsk-1812843512.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 11.10 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:09

2022-08-29T12:09

2022-08-29T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.10 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Старомихайловку, Еленовку и Ясиноватую, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, два "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск снарядами калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/donbass-1812816974.html

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812811795.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато